The Unlikely Murderer: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie svedese di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova miniserie crime dal titoloThe Unlikely Murderer, basata su un libro di successo di Thomas Pettersson del 2018. Divisa in cinque parti, questa nuova serie svedese della piattaforma di streaming ripropone in chiave drammatica e con libera interpretazione la storia dell'assassinio del primo ministro svedese Olof Palme e di come, l'uomo individuato come il probabile killer, il grafico grafico Stig Engström, sia riuscito a eludere la giustizia. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa aspettarci da questa nuova serie Netflix e quando potremo trovarla sul catalogo.

The Unlikely Murderer: di cosa parla la nuova serie drammatica di Netflix

Cosa sappiamo di Stig Engström? Com'è potuto sfuggire alla polizia che gli era alle calcagna? L'omicidio non era stato pianificato con cura, Engström ha fatto errori su errori fin dall'inizio e quasi nessuno ha creduto all'alibi che aveva fornito per la fatidica notte del 1986 a Stoccolma. The Unlikely Murderer cerca di dare una risposta ai quesiti irrisolti legati a questa serie facendo nuove congetture sul caso. È un tentativo per risolvere un crimine che ha sconvolto la democrazia svedese e una storia accattivante e psicologicamente molto intensa in cui addentrarsi a cuore aperto. Robert Gustafsson, uno dei più amati comici e attori svedesi, reciterà nel ruolo di Stig Engström a fianco di Eva Melander, Mikael Persbrandt e Peter Andersson. Tra gli altri membri del cast vi sono Joel Spira, Emil Almén, Shanti Roney, Torkel Petersson, Henrik Norlén, Lia Boysen, Magnus Krepper, Björn Bengtsson, Peter Viitanen e Cilla Thorell.

La sceneggiatura è affidata a Wilhelm Behrman e Niklas Rockström (Califfato, Before we Die), mentre Charlotte Brändström (The Witcher, Jupiter's Legacy) è la regista concettuale. La serie in lingua svedese sarà prodotta da FLX, che ha firmato le serie originali Netflix Quicksand e Love & Anarchy.

Qui il trailer di the unlikely murderer

Quando esce The Unlikely Murderer su Netflix

La nuova miniserie Netflix The Unlikely Murderer uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming il 5 novembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.