The Upshaws 2 arriva su Netflix. Tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della comedy

The Upshaws è tornata su Netflix con nuovi episodi. La serie comica che racconta la quotidianità di una famiglia afroamericana di classe operaia nello stato dell'Indiana ritorna a regalare risate e divertimento con la sua seconda stagione. Si tratta del capitolo due di un titolo, creato da by Regina Y. Hicks e Wanda Sykes, che ha debuttato lo scorso anno sulla piattaforma di streaming e vede nel cast la stessa Sykes, Mike Epps, Kim Fields, Page Kennedy, Diamond Lyons, Khali Spraggins, Jermelle Simon, Gabrielle Dennis e Journey Christine. Ma cosa sappiamo sulla seconda stagione? Scopriamolo insieme.

Cosa accadrà nella nuova stagione

Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna... e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. Nella prima parte della seconda stagione gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi amori, vecchie fiamme, grandi sogni, cambiamenti... e tutte le emozioni tipiche di una famiglia.

Quando esce The Upshaws 2 su Netflix

I nuovi episodi di The Upshaws 2 debutteranno su Netflix a partire da oggi, 29 giugno, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio