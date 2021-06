The Walking Dead 11: in anteprima le prime immagini della stagione finale

È sempre più vicino il gran finale di The Walking Dead che si concluderà con l'undicesima stagione a partire dal 22 agosto. In questa data, infatti, la conclusiva stagione della serie tv sugli zombie inizierà ad andare in onda sul canale americano AMC mentre in Italia, i nuovi episodi debutteranno su Fox e su NOW tv dal giorno successivo alle ore 21.00. The Walking Dead 11 si compone di un totale di 24 episodi e accompagnerà il pubblico per tutto l'anno fino alla fine del 2022. Come dichiara la showrunner della serie, Angela Kang, nell'ulticesima, e ultima, stagione di The Walking Dead vedremo più zombie, molta azione e tante nuove storie intriganti che terranno gli spettatori incollati allo schermo in attesa di scoprire come si concluderà una serie amatissima e durata ben 11 anni.

The Walking Dead 11: un primo sguardo alla nuova stagione

Sono di oggi le prime immagini della nuova e ultima stagione di The Walking Dead che ci permettono di entrare all'interno dell'universo di zombie tra i più amati del settore. Nelle prime foto ufficiali possiamo dare un primo sguardo a Maggie e Negan, interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgani che da nemici diventeranno compagni di squadra; Ezekiel (Khary Payton) insieme a un gruppo di non morti, Carol (Melissa CmBride) che sarà protagonista dello spin-off della serie insieme a Daryl (Norman Reedus.

Le prime immagini di The Waling Dead 11