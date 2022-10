The Watcher 2 ci sarà? Il futuro della serie Netflx prima in top 10

Coinvolgente, inquietante, affascinante, The Watcher è la nuova serie Netflix di cui stanno parlando tutti e che chiunque al mondo ha iniziato se non già finito di vedere su Netflix. La riprova? Il fatto che è prima in top 10 arrivando a superare perfino il colosso Dahmer con cui The Watcher condivide gli stessi creatori, Ryan Murphy e Ian Brannon. Cosa piace di più di questa serie thriller? La sua agghiacciante storia (vera) e il suo finale aperto da un lato perfetto dall'altro inquietante. Ma se tutti stanno commentando questa serie che, grazie al passaparola, sta diventando uno dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming, cosa sappiamo sull'eventuale seconda stagione di The Watcher? Ci sarà un continuo per una serie terminata con un finale aperto? Scopriamolo insieme.

The Watcher 2, ci sarà?

The Watcher avrà una seconda stagione? Via il dente via il dolore, non aspettatevi una seconda stagione di The Watcher perché non ci sarà. Questa serie, infatti, nasce come miniserie limitata di otto episodi e le serie limitate Netflix si concludono con un'unica stagione. Così come La regina degli scacchi e tanti altri titoli Netflix anche The Watcher nasce per essere composta da soli otto episodi e non avere una seconda o terza stagione.