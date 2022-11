The Watcher 2 ci sarà. La serie Netflix di Ryan Murphy avrà una seconda stagione

Pensavate di esservi liberati del senso di angoscia che la storia raccontata da The Watcher su Netflix vi ha provocato? E invece no, il racconto continuerà. Al di là di ogni aspettativa (il finale di serie, infatti, sembrava non lasciare spazio a possibili continuazioni) Netflix ha deciso di rinnovare il thriller di Ryan Murphy per una nuova stagione che continuerà il racconto di questa incredibile storia vera che ha conquistato tantissime persone in tutto il mondo diventando un vero e proprio trend topic di cui tutti hanno parlato nelle scorse settimane, oltre che un grande successo per Netflix.

La conferma è arrivata dalla piattaforma di streaming che ha deciso di continuare a puntare sul talento di Ryan Murphy, lo showrunner che, insieme al suo braccio destro Ian Brennan, quest'anno ha regalato al colosso dello streaming (e al pubblico) due successi incredibili, Dahmer e The Wather. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da questo secondo capitolo di The Watcher.

The Watcher 2 cosa aspettarsi

The Watcher si è conclusa con un finale aperto ma allo stesso tempo molto affascinante. A fine serie, infatti, vediamo Dean, il protagonista della storia, tornare di nuovo davanti alla casa maledetta del 657 Boulevard, dove adesso abita una nuova famiglia, e fingere, al telefono con sua moglie, di stare andando a un colloquio di lavoro. Lei, però, è dietro di lui. Dean dimostra di essere ancora ossessionato da quello stalker a cui non sono riusciti a dare un volto e un nome e anche se adesso si sono trasferiti a New York, lui non è riuscito a trovare pace, nonostante le sessioni di terapia. Qualsiasi cosa che resta aperta, senza conclusione, divora l'anima ed è proprio questo quello che accade in The Watcher e nel suo finale perfettamente studiato per trasmettere questa sensazione di angoscia e tormento perenne data dal non poter dare un nome e un volto a uno stalker che è ancora a piede libero. A cercare di aiutarlo c'era stata la confessione (inventata) della sua investigatrice privata che prima di morire si è addossata la colpa di essere lei stessa lo stalker ma solo per dare pace al suo amico. Un gesto molto bello che, però, non è bastato quando Dean ha scoperto la verità.

Cosa accadrà nella seconda stagione? Si racconterà la storia della nuova famiglia all'interno della casa? Vedremo Dean tornare nei suburbs e diventare lui stesso uno stalker? Si capirà chi è The Watcher?

Quando uscirà The Watcher 2 su Netflix

Il secondo capitolo di The Watcher debutterà sulla piattaforma di streaming molto probabilmente nel 2024 o, al massimo, verso la fine del 2023.