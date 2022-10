Perché i veri abitanti della casa di The Watcher non vogliono vedere la serie Netflix

The Watcher è attualmente la serie numero uno sul catalogo Netflix. Al primo posto nella top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming, questa serie tratta da una storia vera e diretta dagli ideatori di Dahmer, Ryan Murphy e Ian Brennan ha conquistato proprio tutti dagli appassionati di thriller a chi, incuriosito da una trama tra il mistery e l'horror, ha scelto di iniziare a guardare questa serie di otto episodi. Se però nel mondo, tutti sono incollati allo schermo per seguire l'affascinante e inquietante storia di The Watcher, c'è qualcuno che ha dichiarato che non guarderà mai la serie su Netflix. Di chi si tratta? Degli attuali inquilini della villetta "maledetta" al 657 Boulevard. Ma entriamo più nel dettaglio per capire come mai i proprietari di questa casa non hanno nessuna intenzione di guardare la serie Netflix.

La trama della serie

Quando i Brannock si trasferiscono in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L’Osservatore" sono solo l’inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell'"Osservatore" nel New Jersey.

Qui il trailer di The Watcher

Perché gli attuali proprietari della casa di The Watcher non vogliono guardare la serie

Iniziamo con il dire che nell'estate del 2019, la famiglia che precedentemente aveva acquistato la casa e che viene rappresentata nella trama della serie, ha venduto la villa per 959.000 dollari a una nuova famiglia dopo il trauma vissuto per le continue lettere del cosiddetto "osservatore" e gli avvenimenti misteriosi legati alla casa. I nuovi proprietari sono stati avvisati sulla presenza dello stalker prima della vendita ma hanno comunque deciso di procedere con l'acquisto e attualmente vivono all'interno della stessa casa della serie Netflix. Una cosa, però, è certa, anche se hanno deciso di non farsi condizionare dall'avvertimento dei vecchi proprietari, hanno dichiarato apertamente di non voler guardare mai la serie Netflix per paura. Solo guardare il trailer, infatti, è stato "traumatizzante" per loro. Chissà se cambieranno idea dato l'enorme successo che The Watcher sta ottenendo su Netflix.