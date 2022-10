The Watcher è la nuova serie Netflix che vi terrà letteralmente incollati allo schermo

The Watcher

La sensazione che si ha guardando ognuno dei sette episodi di The Watcher, la nuova serie thriller di Netflix ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan (gli stessi nomi dietro il grande successo Dahmer) è quella di essere travolti da un incantesimo dal quale non si riesce più ad uscire. Guardare The Watcher è diventarne parte, essere assorbiti da una storia incredibile (e ancora più incredibile è il fatto che sia una storia vera) e non riuscire più a farne a meno, a staccarsi da quella realtà malata e distruttiva proposta sul piccolo schermo. The Watcher è un thriller di grande qualità che tiene incollati allo schermo episodio dopo episodio e che, oltre a mantenere una suspense sempre palpabile, è in grado di affrontare i temi più disparati, dalle difficoltà matrimoniali, al seme della menzogna che entra nella coppia e dal quale non si riesce più a liberarsi, dal difficile rapporto padre-figlia al complicatissimo rapporto tra vicini di casa, dall'importanza della sfera sessuale nella vita matrimoniale ai sogni di futuro distrutti dalla brutalità della realtà, fino a passare al grande problema di riuscire superare psicologicamente un trauma irrisolto.

The Watcher cattura, coinvolge e, più di ogni altra cosa, travolge la mente e il cuore. La storia è quella di una famiglia di New York che si trasferisce in una tranquilla zona residenziale ma inizia a ricevere minacciose lettere da parte di un misterioso uomo che si definisce, appunto, "The Watcher", qualcuno che li osserva ed è pronto a distruggere la loro quiete familiare. Tra terrore, una tensione sempre alle stelle, l'alternarsi di scene di paura e scene di (apparente) armonia, un contrasto tra luci e ombre, giorno e notte, verità e bugie, questa serie è la perfetta dimostrazione di come un thriller dovrebbe essere fatto e dà modo al duo Murphy-Brennan, ormai una garanzia nel mondo seriale, di portarsi a casa l'ennesimo successo.

Consigliatissima, fatta bene e dalla tensione emotiva talmente forte da far uscire dallo schermo qualsiasi sensazione dei personaggi, The Watcher è il nuovo colpo grosso di Netflix che nell'ultimo mese ha dimostrato di voler puntare di più sulla qualità dei suoi prodotti e sta regalando al pubblico bellissime storie a cui affezionarsi e da cui farsi fare compagnia. The Watcher è decisamente una di queste e perdersela sarebbe un vero e proprio peccato.

Voto: 8

Qui il trailer di The Watcher