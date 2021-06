The Watcher è la nuova miniserie Netflix con Naomi Watts. Cosa sappiamo finora

Netflix è pronta a sfornare una nuova serie di punta. Si tratta di The Watcher, il nuovo prodotto della piattaforma di streaming tratto da una storia vera e con due protagonisti d'eccezione: Naomi Watts e Bobby Cannavale. Questa miniserie, creata da Ryan Murphy (Amerian Horror Story) insieme al suo fidato collaboratore Ian Brennan, racconterà la storia di una coppia sposata, composta dai due protagonisti sopra citati, che si trasferisce in una nuova casa ma viene subito minacciata dall'arrivo di un misterioso stalker che invia lettere alla donna firmandosi con il nome di "The Watcher "( in italiano, colui che guarda). Le riprese della serie dovrebbero iniziare in autunno e tra i produttori esecutivi troviamo Eric Newman (di Narcos), Ariel Schulman, Bryan Unkeless e Henry Joost.

La trama e la storia vera da cui è tratta The Watcher

La trama di questa nuova miniserie Netflix è ispirata a una storia vera. Ci troviamo nel New Jersey, nel 2014, in una casa nota come la "Watcher House". Si tratta di un'abitazione coloniale risalente al 1905, acquistata da una coppia per circa 1,4 milioni di dollari. Quello che ha reso famoso questo luogo è che la coppia è stata costretta a trasferirsi perché terrorizzata da lettere che arrivavano costantemente all'indirizzo dell'abitazione da un tizio anonimo che si firmava "The Watcher" e sosteneva di aver sorvegliato la casa per decenni. Tra le frasi inquietanti scritte dal misterioro stalker: "Sono colui che osserva, portami il tuo sangue" o ancora altre minacce che hanno fatto scappare i due e rimettere la casa sul mercato, svenduta al presso di 959 mila dollari nel 2019. Finora, l'identità del "The Watcher" è ancora ignota.