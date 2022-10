The Watcher, tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Netflix di Ryan Murphy

Dopo aver creato l'attuale serie Netflix più vista al mondo, Dahmer, il duo Ryan Murphy e Ian Brennan torna su Netflix con un nuovo titolo thriller, The Watcher. Questa serie, con Naomi Watts come protagonista, è pronta a regalare tante emozioni raccontando una storia fatta di misteri e segreti da svelare. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da questo nuovo titolo Netflix.

La trama di The Watcher

Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) hanno appena acquistato la casa dei sogni nell'idilliaca zona residenziale di Westfield nel New Jersey, ma dopo aver investito tutti i loro risparmi per concludere l'affare si rendono presto conto che il quartiere non è affatto accogliente. Per esempio, ci sono una donna anziana e stravagante di nome Pearl (Mia Farrow) e suo fratello Jasper (Terry Kinney), che si intrufola in casa Brannock e si nasconde nel montacarichi. Poi c'è Karen (Jennifer Coolidge), l'agente immobiliare nonché vecchia conoscenza di Nora, che li fa sentire come se non fossero davvero a casa loro, e i vicini ficcanaso Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale), che sembrano non comprendere il concetto di confine di proprietà. Il loro gelido benvenuto si trasforma rapidamente in un vero e proprio inferno quando iniziano ad arrivare lettere minacciose da parte di di qualcuno che si fa chiamare "L'Osservatore" e spaventa a morte i Brannock, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell'"Osservatore" nel New Jersey.

Qui il trailer di The Watcher

Chi c'è nel cast di The Watcher

Il cast della nuova serie di Ryan Murphy è composto da: Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall, Luke David Blumm.

Quando esce The Watcher su Netflix

The Watcher debutterà su Netflix il prossimo 13 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.