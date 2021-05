"The Wheel of Time", Amazon rinnova la serie tv prima ancora dell'uscita della prima stagione

Segnatevi questo titolo: The Wheel of Time - La ruota del tempo. È il nome di una serie tv con protagonista Rosamunde Pike (recentemente vista nella dark comedy I care a lot) che uscirà nei prossimi mesi su Prime Video, e che promette così bene che Amazon - che la produce insieme a Sony Pictures Television - ha appena deciso di rinnnovarla per una seconda stagione ancor prima che la stagione d'esordio abbia visto la luce.

Mentre nella Repubblica Ceca si concludono le riprese della prima stagione, infatti, gli Amazon Studios hanno annunciato in queste ore il "greenlight" (il semaforo verde) della seconda stagione della serie fantasy The Wheel of Time, basata sulla serie di romanzi best-seller di Robert Jordan.

With this many Ta’veren in one place, one season was never going to be enough. #TheWheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/CtuGitxPSn — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) May 20, 2021

“La fiducia che gli Amazon Studios e Sony Pictures Television hanno dimostrato nei confronti di The Wheel of Time è stata incredibile durante l’intero lavoro svolto su questa serie. Avere la richiesta di realizzare una seconda stagione quando ancora la prima deve fare il suo debutto è davvero un segno di fiducia nei confronti del lavoro che stiamo svolgendo e dell’opera stessa, e non potremmo essere più felici di avere la possibilità di continuare a vivere e lavorare nel mondo creato da Robert Jordan” ha detto lo showrunner ed executive producer Rafe Judkins (produttore in passato di Agents of S.H.I.E.L.D.). “Amo The Wheel of Time da quand’ero adolescente, e vederla prendere vita con mezzi che possano renderla veramente degna di ciò che è sulla pagina è qualcosa che non vedo l'ora che gli altri fan dei libri possano vedere. E la seconda stagione continua ad ampliare il mondo che abbiamo costruito nella prima” ha aggiunto Judkins.

Di cosa parla The Wheel of Time

Se le dichiarazioni entusiaste di Judkins vi hanno incuriosito, ecco la trama della nuova serie comunicata da Amazon: "The Wheel of Time è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla (a qualcuno sarà venuto in mente anche The Power, ndr), la storia segue Moiraine, componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità".

Le prime immagini di The Wheel of Time

Come di consueto, per le grandi produzioni seriali, Amazon ha creato degli account social dedicati alla serie tv The Wheel of Time, in cui si possono avere aggiornamenti in tempo reale, curiosità e anticipazioni.

Tra le prime immagini, ecco un brevissimo video da Twitter in cui l'attore Daniel Henney interpreta la parte di Lan Mandragoran

Daniel Henney stars as Lan Mandragoran in The Wheel of Time, an upcoming series based on the best-selling fantasy novels. pic.twitter.com/JSLIYf7Mgo — Prime Video (@PrimeVideo) April 28, 2021

Su Facebook, invece, pare che l'account tedesco di Prime Video abbia pubblicato un mini teaser trailer con il personaggio di Moiraine. È questo

Infine, una sbirciatina al set da Instagram

Quando uscirà The Wheel of Time su Prime Video?

A questa domanda al momento non ci sono risposte. Probabilmente uscirà dopo la prima stagione della mega-serie prequel sul Signore degli Anelli, quindi presumibilmente vedremo The Wheel of Time in streaming su Prime nel 2022.

I libri del ciclo La Ruota del Tempo

Nell'attesa, può essere una buona idea leggere i 14 libri della saga La Ruota del Tempo di Robert Jordan (editi in Italia da Fanucci). L'elenco dei titoli della serie è il seguente e comprende gli ultimi tre libri terminati da Brandon Sanderson dopo la morte di Jordan:

1) L'occhio del mondo (1990)

2) La grande caccia (1990)

3) Il drago rinato (1991)

4) L’ascesa dell’ombra (1992)

5) I fuochi del cielo (1993)

6) Il signore del caos (1994)

7) La corona di spade (1996)

8) Il sentiero dei pugnali (1998)

9) Il cuore dell’inverno (2000)

10) Crocevia del crepuscolo (2003)

11) La lama dei sogni (2005)

12) Presagi di tempesta (2009)

13) Le torri di mezzanotte (2010)

14) Memoria di luce (2013)