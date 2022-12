The White Lotus 2, il riassunto delle puntate precedenti prima del finale di stagione

Lunedì 19 dicembre su Sky uscirà il settimo e ultimo episodio di The White Lotus 2, la seconda stagione della serie tv di HBO girata in una catena di immaginari hotel di lusso: dopo le Hawaii nella stagione 1, The White Lotus 2 è ambientata e girata a Taormina, in Sicilia.

Proprio come nella stagione d'esordio, la trama di questa serie ha una struttura per cui all'inizio del primo episodio il pubblico scopre che c'è stato un omicidio, poi la storia torna indietro di qualche giorno fino a riportarci al punto di partenza.

Se avete visto i primi 6 episodi, compreso l'ultimo andato in onda su Sky il 12 dicembre, può esservi utile un riassunto delle puntate precedenti in modo da godervi il finale di stagione a mente lucida e senza dover interrompere la visione.

Prima di addentrarci in quello che in inglese si chiama "recap", ovvero la sintesi, un'avvertenza: negli USA il finale di stagione è già uscito, quindi per non spoilerarci e non spoilerarvi la puntata 7 non anticiperemo niente della prossima puntata, limitandoci a teorie e ipotesi frutto della nostra fantasia.

Come iniziava The White Lotus 2

Nella prima scena, ambientata alla fine della settimana di vacanza dei nostri protagonisti, abbiamo visto Daphne (Meghann Fahy), la moglie di Cameron (Theo James, ovvero Tobias di Divergent), in spiaggia, mentre fa conoscenza con due turiste appena arrivate.

Daphne tesse le lodi della Sicilia, del cibo e dei vini italiani, e dell'hotel in particolare. Poi, vagamente nostalgica, va a farsi "l'ultimo bagno in mare prima della partenza". Ma poco dopo aver iniziato a nuotare, entra in contatto con un cadavere e comprensibilmente inorridita scappa verso il bagnasciuga.

Poi vediamo arrivare Valentina (Sabrina Impacciatore), la manager dell'albergo. Scende da un furgone e Rocco, addetto alla reception, le dice che "un ospite è annegato". "E vabbè, non è colpa nostra, lo Ionio non è di nostra responsabilità" prova a difendersi Valentina, ma Rocco le spiega che Salvatore gli ha detto che sono stati trovati altri cadaveri. Quanti? Un po', dice Rocco, e il prologo finisce così.

Ma prima di procedere oltre, facciamo notare un piccolo dettaglio che magari è sfuggito. Dopo la scena in traghetto degli ospiti che arrivano a Taormina, conosciamo Mia (Beatrice Grannò) e Lucia (Simona Tabasco, che avevamo già visto in Luna Park), le due ragazze siciliane che si "intrattengono" con diversi ospiti. Mia è triste perché "Massimo ha una nuova ragazza", Lucia la consola e se ne va con lei, ma prima saluta amichevolmente un ragazzo: "Ciao Alè". Questo ragazzo è Alessio, quello che poi lei dice ad Albie (Adam DiMarco) essere il suo protettore a cui deve dei soldi e con cui se ne va durante la gita con i Di Grasso a Testa dell'Acqua.

Come arrivano al finale Ethan, Cameron, Harper e Daphne

Proviamo ora a separare le linee narrative, iniziando con la trama delle due coppie di "amici-nemici". Dunque, al momento abbiamo Ethan (Will Sharpe) convinto che sua moglie Harper (Aubrey Plaza, che a noi ricorda Caterina Guzzanti), non credendogli sulla storia della notte di baldoria con Lucia e Mia mentre le mogli erano a Noto, si stia vendicando facendo sesso con Cameron.

Daphne e Cameron sembrano sempre, o quasi, la coppia perfetta, ma noi sappiamo che Daphne sa dei tradimenti del marito, e con Harper ha parlato di un suo personal trainer (anche se ha poi fatto vedere la foto del figlio) con cui avrebbe una relazione.

Ethan è arrabbiato con Cameron, non sa più cosa fare con Harper e questo potrebbe portarlo a gesti sconsiderati: sarà lui l'omicidia, o sarà il suo uno dei cadaveri trovati all'inizio?

La situazione di Tanya, Portia e dei loro "amici" inglesi

Tanya (Jennifer Coolidge), che avevamo conosciuto nella stagione 1, dopo essere stata abbandonata dal marito Greg (Jon Gries, anche lui dalla stagione 1) che ha un segreto (probabilmente qualche amante, che però gli costerebbe il divorzio dalla moglie miliardaria) negli USA, è rimasta con l'assistente Portia (Haley Lu Richardson).

Hanno fatto amicizia con Quentin (Tom Hollander), un inglese espatriato, in vacanza con gli amici e il nipote Jack (Leo Woodall). Ma nella terzultima puntata abbiamo scopero che Jack non è davvero nipote di Quentin ma probabilmente uno gigolò a libro paga. Nel penultimo epsiodio abbiamo scoperto anche che Quentin è uno spiantato che probabilmente ha organizzato tutto per spillare soldi a Tanya (forse facendole tradire il marito con lo spacciatore-mafioso?); e Tanya ha notato una foto di Quentin da giovane vestito da cowboy con un uomo - probabilmente il cowboy di cui era innamorato, come ha raccontato a Tanya - che somiglia molto proprio a Greg. Quindi il complotto potrebbe coinvolgere Greg, e chissà se tra i cadaveri ci sarà qualcuno di questi personaggi.

Lo stato di famiglia dei Di Grasso

E ora i Di Grasso. Li abbiamo visti cercare lontani parentia Testa dell'Acqua, e grazie a Lucia come interprete hanno trovato anche l'indirizzo dei Di Grasso locali. Ma poi, come detto, Lucia se n'è andata con Alessio che li stava seguendo, e quindi l'incontro con le signore Di Grasso si è arenato per questioni di lingua.

Ma secondo noi non può finire semplicemente così per loro. Magari Albie si scontrerà con Alessio, magari suo padre Dominic (Michael Imperioli) farà qualche gesto sconsiderato, magari nonno Bert (F. Murray Abraham) cadrà di nuovo e morirà, ma speriamo che dai Di Grasso arrivi qualche colpo a sorpresa per il finale di The White Lotus 2.