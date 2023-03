The White Lotus 3, dalla location (spoilerata) ai grandi ritorni nel cast, tutto quello che sappiamo

È una della serie più di successo degli ultimi anni, un vero e proprio capolavoro di stile e racconto che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Stiamo parlando di The White Lotus, la serie HBO nata dalla mente di Mike White che, con due stagioni, ha letteralmente fatto il botto grazie non solo a un cast stellare - e come non citare la bravissima Jennifer Coolidge nei panni di Tanya - ma a una trama talmente coinvolgente e innovativa da tenere incollati allo schermo dall'inizio alla fine. Ma se la prima stagione di questo titolo è stata ambientata alle Hawaii e la seconda in Sicilia, dove verrà girata la terza stagione di The White Lotus? E, soprattutto, con l'uscita di scena del suo personaggio più iconico, cosa possiamo aspettarci dalla trama di The White Lotus 3? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

The White Lotus 3, location, cast e teorie sulla trama

Una cosa, sulla terza stagione di The White Lotus, la sapevamo già e cioè che il suo creatore, Mike White, avesse intenzione di ambientarla in Asia. Dove esattamente? Questo non lo sappiamo ancora per certo, però, l'attore Johnny Knoxville, che è anche amico dello showrunner, avrebbe spoilerato, accidentalmente, quale sarà la location di The White Lotus 3. Dove? Si tratterebbe di Tokyo, in Giappone. Knoxville, infatti, in un'intervista con Volture, si sarebbe lasciato scappare la futura location della serie: "Tornare in The White Lotus 3? Mike White è un mio caro amico, io e lui siamo anche stati insieme a Tokyo, penso che sia questa la prossima location, oh no, non sto rivelando nulla".

Il creatore della serie, però, aveva anticipato le sue intenzioni sul tema da affrontare nel terzo capitolo di The White Lotus e in un'intervista a Vanity Fair, aveva rivelato che la serie avrebbe avuto a che fare con uno scontro tra religioni oltre che culture contrapponendo quella occidentale con quella orientale. "Il mio istinto mi dice che la serie sarà basata sulla spiritualità orientale contro la religione occidentale oppure occidentali che hanno a che fare con la cultura orientale", erano state le sue parole ma una cosa è certa, qualunque sia il tema, ne vedremo delle belle.

E per quanto riguarda il cast, con l'uscita di scena di Jennifer Coolidge, i fan hanno paura che la serie non sarà più la stessa ma anche se il personaggio di Tanya (Coolidge) è morto alla fine del capitolo due, non è detta l'ultima parola sulla sua esclusione dal cast. Il creatore della serie, infatti, parlando del suo legame con Jennifer Coolidge ha affermato: "Jennifer è un'amica e nella prima stagione della serie tutti l'hanno amata e io non ho potuto che pensare, non posso andare in Italia senza di lei e adesso penso che non posso andare in Giappone senza lei". Dopo questa frase c'è chi pensa che il personaggio di Tanya non sia del tutto uscito di trama e che la serie potrebbe raccontare perfino il suo passato come fosse un flashback.

Intanto, un altro personaggio che si vocifera potrebbe tornare è anche quello di Nicole Mossbacher, protagonista della prima stagione e interpretata ca Connie Britton. Secondo una teoria dei fan, Nicole potrebbe tornare nei prossimi episodi in compagnia di Abby, la moglie separata di Dom. Sarà davvero così?

Quando esce The White Lotus 3 e dove guardarlo in Italia

Non sappiamo ancora quando usciranno i nuovi episodi di The White Lotus 3 ma possiamo immaginare, essendo uscito il capitolo 2 lo scorso autunno, di poter vedere la nuova stagione della serie tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. The White Lotus in Italia viene distribuito da Sky e NOW.