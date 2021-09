The White Lotus, la recensione dei primi 4 episodi in attesa del gran finale

Lunedì 6 settembre sono andati in onda su Sky Atlantic (e on demand e in streaming su Now) gli episodi 3 e 4 di The White Lotus, serie tv prodotta da HBO e ambientata in un resort hotel delle Hawaii.

In attesa del gran finale (la serie è composta da 6 puntate in totale), ecco la nostra recensione dei primi 4 episodi, con qualche spoiler (siete avvertiti) e qualche ipotesi su cosa vedremo nel finale di stagione (non di serie, visto che HBO ha già confermato lo show per la stagione 2).

Quando escono gli episodi finali di The White Lotus su Sky?

Iniziamo con l'informazione più importante. Gli ultimi due episodi di The White Lotus, il 5 e il 6, saranno disponibili on demand e in streaming da lunedì 13 settembre e saranno trasmessi su Sky Atlantic alle 21.15 e alle 22.15 di lunedì 13.

Il riassunto dei primi 4 episodi di The White Lotus (SPOILER)

Se in Perfect Strangers l'ambientazione è un centro benessere molto particolare, la location unica di The White Lotus è un grande albergo alle Hawaii.

Ad attendere gli ospiti c'è Armond, direttore del resort, ex alcolista (o meglio ex ex alcolista), caduto nel vortice dell'alcol e delle droghe a causa dello stress e di una borsa piena di droghe dimenticata sulla spiaggia da Paula, amica di Olivia Mossbacher.

Oltre che con l'amica del cuore, Olivia è in vacanza con la sua famiglia: la madre Nicole, manager di grande successo, e il padre Mark, che vive all'ombra della moglie, non senza frustrazione; e il fratello Quinn, costretto dalle ragazze a dormire in uno stanzino o in spiaggia.

Nel resort sono arrivati anche i due novelli sposi Shane e Rachel (la meravigliosa Alexandra Daddario di True Detective): si sono sposati forse troppo in fretta, e lei, travolta dalla passione, non si era accorta che lui è un noioso e viziato figlio di papà (e mamma), che pensa solo al sesso e alla stanza "sbagliata" assegnatagli dall'albergo, trascurando totalmente i sentimenti e i desideri della moglie.

Altra ospite del resort è Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge, la mitica "mamma di Stifler" di American Pie): è andata alle Hawaii per spargere le ceneri della recentemente scomparsa madre (ninfomane, crudele e manipolatrice a detta della figlia, che comunque la ama alla follia). Tanya è appiccicosa, lunatica, un po' troppo dedita all'alcol e sta illudendo Belinda, la direttrice della spa, convincendola a lasciare il lavoro per aprire un'attività propria.

Tra spiaggia, piscina, litigi, un parto nell'ufficio del direttore, tradimenti più o meno consumati, discussioni razziste, uso di ogni stupefacente e scoperte sconvolgenti dal passato (come l'omosessualità nascosta del padre di Mark), la vacanza degli ospiti procede in modo tutt'altro che rilassante, ma non è solo questo l'aspetto che attende una conclusione.

Chi è morto a The White Lotus? Le ipotesi

Se avete visto la serie, anche solo il primo episodio, c'è infatti una domanda che ancora attende risposta: chi è la persona morta di cui ha parlato Shane all'inizio della serie, all'aeroporto in direzione ritorno a casa, discutendo con altri due turisti forse un po' indiscreti?

Andando di congetture, possiamo pensare che a morire nel finale di stagione sarà uno dei personaggi principali, quelli appena descritti. La prima che viene in mente è Rachel, che non c'è nella scena iniziale. Sarà lei la morta? O è assente solo perché ha litigato in maniera definitiva con Shane?

Altra ipotesi: sarà per caso Quinn, che nel suo avvicinamento alla natura (e alla barca coi pescatori hawaiani) perde la vita in un incidente?

Oppure: toccherà a Paula, o ad Armond, morire come conseguenza del loro abuso di droghe? O ancora, la defunta potrebbe essere Tanya, chissà per quale motivo?

Al momento ogni ipotesi è valida, non ci resta che aspettare l'uscita degli episodi 5 e 6 di The White Lotus, da lunedì 13 settembre.