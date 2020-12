The Wilds, fan entusiasti sui social: «Vogliamo la seconda stagione»

Ottima accoglienza per "The Wilds", la nuova serie Amazon Prime Video basata su un gruppo di giovani ragazze naufragate su un’isola remota dopo un incidente aereo. I primi dieci episodi hanno conquistato il pubblico italiano, con un'ottima accoglienza soprattutto tra i più giovani. Il finale aperto della prima stagione ha posto subito la questione su una possibile seconda stagione.

La verità è che Amazon non ha ancora firmato, ad oggi, nessun rinnovo per "The Wilds 2". La serie non è stata nemmeno cancellata e, vista l'ottima accoglienza di pubblico ricevuta a livello nazionale, è possibile che la serie verrà rinnovata. Al momento "The Wilds" si trova quindi in un limbo. Nel caso in cui dovesse arrivare il via libera per il seguito, le riprese della seconda stagione scatteranno entro la prima metà dell'anno prossimo. Questo vuol dire che i nuovi episodi non arriveranno su Prime Video prima della fine del 2021 e l’inizio del 2022. Per chi ha divorato i primi dieci episodi tutti al femminile vuol dire aspettare un anno intero prima di sapere come continuerà la storia. Senz’altro il lavoro degli sceneggiatori potrà essere già iniziato. È pratica diffusa che la writer’s room di una serie getti le basi per la stagione successiva, prima ancora di ottenere formalmente il rinnovo. Gli autori della serie saranno molto probabilmente già al lavoro sulle trame degli episodi successivi. Dopo "Hanna", "Utopia" e "Alex Rider", Amazon sembra interessato ad espandere con le sue serie originali il suo presidio del genere Young Adult, punta di diamante del catalogo del suo più agguerrito concorrente, Netflix. I fan in astinenza di "The Wilds" potranno consolarsi con l'arrivo di Panic, nuova serie Prime Video commissionata a ridosso di "The Wilds" e in arrivo nelle prossime settimane.