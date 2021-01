The Witcher 2 presto su Netflix: tutte le anticipazioni

The Witcher sta per tornare su Netflix con il secondo capitolo della saga ispirata ai romanzi polacchi di Andrzej Sapkowski. La serie più vista di sempre sulla piattaforma streaming (con oltre 70 milioni di views) tornerà presto a tenere i fans incollati allo schermo e potrebbe essere rilasciata già questa estate 2021. Per la realizzazione degli episodi della seconda serie di Witcher la crew ha avuto diversi problemi a causa del Covid. Le riprese, infatti, erano iniziate proprio in concomitanza della diffusione del virus, a marzo 2020, e sono state interrotte anche successivamente a causa di doversi imprevisti. Nonostate tutto, però, le riprese sembrano sia andate avanti e la serie potrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming già da questa estate.

The Witcher 2: tutto ciò che ha ritardato le riprese

La serie rivelazione del 2019 tratta dalla saga di Geralt di Rivia, dalla data di rilascio su Netflix ha riscosso un successo di pubblico impareggiabile diventando la serie più vista di sempre sulla piattaforma di streaming. È stato talmente grande l'entusiasmo del pubblico che i creatori hanno iniziato in pochissimo tempo a lavorare sul progetto di una seconda stagione ma anche di produzioni correlate alla serie come un film di animazione, The Witcher: Nightmare of the Wolf e una miniserie The Witcher: Blood Origin. Dopo lo stop per covid a marzo 2020, le riprese per The Witcher 2 sono iniziate a luglio dello stesso anno in Inghilterra, negli Arborfield Studios ma sono dovute essere interrotte ancora per la seconda ondata di Covid che si è unita a un infortunio del protagonista della serie Henry Cavill. Nonostante tutti questi imprevisti e ritardi la showrunner della serie, Lauren Schmidt Hissrich si mantiene ottimista per finire le riprese entro giugno e passare alla postproduzione e distribuzione a luglio 2021.

Le anticipazioni su The Witcher 2

Le anticipazioni sulla trama della seconda stagione di The Witcher arrivano direttamente da Netflix che annuncia che Geralt di Rivia porterà la principessa Cirilla, nella sua casa d'infanzia di Kaer Morhen, il posto più sicuro che conosce. Lui, però, dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di ancora più pericoloso, cioè il potere che ha dentro di sè mentre i re del continente, gli elfi, gli uomani e i demoni lottano per la supremazioa fuori dalle mura. Gli episodi di The Witcher 2 saranno 8 in totale, proprio come nella prima stagione, e la serie sarà distribuita interamente da Netflix.