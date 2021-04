The Witcher 2: finite le riprese della seconda stagione. Netflix lo dichiara con un video-annuncio

Dopo ben 158 giorni dall'inizio della produzione della seconda stagione della serie fantasy per molto tempo al primo posto dei titoli più visti di sempre su Netflix, sono terminate le riprese del secondo capitolo della saga fantasy. La serie sulla storia di Geralt di Rivia tornerà, per la gioia dei fan, sul catalogo della piattaforma di streaming con i suoi nuovi episodi entro la fine del 2021. A dichiararlo è la stessa Netflix che racconta, con un video-annuncio, la fine delle riprese e l'imminente uscita dei nuovi episodi della seconda stagione della serie che hanno coinvolto ben 15 località del Regno Unito e 89 membri del cast di cui 1200 membri della troupe e tantissimi nuovi mostri.

Netflix ha deciso di dare la buona notizia ai fan della serie con un video speciale che mostra il dietro le quinte di The Witcher 2 e dove la showrunner Lauren Schmidt Hissrich mostra, insieme a tutto il cast e alla troupe, tutto l'entusiasmo per la fine delle riprese del nuovo e attesissimo capitolo della serie.

The Witcher 2: di cosa parlerà la seconda stagione?

La serie fantasy e adattamento televisivo dell'omonima saga di bestseller di Andrzej Sapkowski racconta la storia dei destini intrecciati di tre persone nel mondo del Continente composto da umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Come continuerà il racconto dopo la fine della prima stagione? Geralt di Rivia, convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Colle Sodden, porterà Ciri nel luogo più sicuro che conosce, cioè la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen per proteggerla dal misteriore potere che ha in sé e che non sa gestire. Allo stesso tempo i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura.

The Witcher 2: data di uscita

Le nuove puntate della serie verranno pubblicate sul catalogo entro la fine del 2021 anche se una data precisa non è ancora stata annunciata ma molto probabilente, bisogna aspettare solo la post produzione degli episodi, e poi, Geralt di Rivia tornerà di nuovo nel nostro mondo.

The Witcher 2: il video-annuncio della fine delle riprese