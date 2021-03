The Witcher 2: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione (sette nuovi nomi nel cast!)

The Witcher sta per tornare con nuovi episodi e una trama avvincente come non mai. Per tutti i fan della serie più vista di sempre di Netflix (almeno finché Bridgerton non le ha rubato il primato) ecco le anticipazioni su The Witcher 2 che ha annunciato sette nuovi nomi nel cast della serie fantasy e tante altre novità. Ma scorpiamole insieme.

7 nuovi nomi nel cast di The Withcer 2

Il cast di The Witcher si allarga sempre di più. La serie amatissima dagli amanti del genere fantasy e tratta dalla saga dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, sta per arrivare su Netflix con i nuovi episodi della seconda stagione e un cast di personaggi sempre più ampio. Netflix ha infatti annunciato 7 nuovi nomi nel cast di The Witcher 2. Le new entry sono:

Kevin Doyle nel ruolo di Ba'lian (già visto in Downton Abbey

nel ruolo di Ba'lian (già visto in Downton Abbey Adjoa Andoh nel ruolo della sacerdotessa Nenneke (Lady Danbury di Bridgerton)

nel ruolo della sacerdotessa Nenneke (Lady Danbury di Bridgerton) Cassie Clare nel ruolo della maga alla corte di Re Vizimir di Redania, Philippa Eilhart ( già vista in Il mondo nuovo, Gli Irregolari di Baker Street)

nel ruolo della maga alla corte di Re Vizimir di Redania, Philippa Eilhart ( già vista in Il mondo nuovo, Gli Irregolari di Baker Street) Liz Carr nel ruolo di Fenn (già vista in Testimoni silenziosi, Devs)

nel ruolo di Fenn (già vista in Testimoni silenziosi, Devs) Graham McTavish nel ruolo del capo dei servizi segreti di Redania, Dijkstra (già visto in Outlander, Lo Hobbit)

nel ruolo del capo dei servizi segreti di Redania, Dijkstra (già visto in Outlander, Lo Hobbit) Simon Callow nel ruolo di Codringher (già visto in Camera con vista, Quattro matrimoni e un funerale)

nel ruolo di Codringher (già visto in Camera con vista, Quattro matrimoni e un funerale) Chris Fulton nel ruolo del mago Rience (già visto in Bridgerton, Outlaw King)

I sette nuovi attori si aggiungeranno a quelli della prima stagione che sono stati confermati anche per questo nuovo capitolo di saga e si tratta di: Yasen Atour, Agnes Born, Paul Bullion, Basil Eidenbenz, Aisha Fabienne Ross, Kristofer Hivju, Mecia Simson e Kim Bodnia.

The Witcher 2: la trama

La seconda stagione di The Witcher inizierà proprio dove si era conclusa la prima: cioè dall'incontro di Geralt con Ciri. Geralt pensa che Yennefer sia morta nella battaglia di Colle Sodden e porta Ciri nella sua casa d'infanzia, Kaer Morhen, che ritiene il luogo più sicuro per proteggere la ragazza dal suo misterioso potere mentre re, elfi, demoni e umani lottano per la supremazia.

The Witcher 2: la data di uscita su Netflix

I nuovi episodi di The Witcher entreranno nel catalogo della piattaforma di streaming presumibilmente entro la fine dell'anno. Una data certa per ora non è ancora stata confermata dal colosso dello streaming ma la produzione dei nuovi episodi è in corso e ci si aspetta che la nuova stagione sarà pronta per il debutto negli ultimi mesi del 2021.