The Witcher 3 ci sarà? Tutte le anticipazioni

Ha fatto il suo debutto sul catalogo Netflix oggi stesso con i nuovi episodi della seconda stagione. Stiamo parlando di The Witcher, la popolarissima serie fantasy del colosso dello streaming che ha saputo fare breccia nel cuore del pubblico fin dalla prima stagione confermandosi per molto tempo come la serie Netflix più vista di sempre (prima che Bridgerton e poi Squid Game le rubassero il primato). Tratta da una saga di romanzi fantasy dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, The Witcher rende reale uno dei personaggi immaginari più interessanti degli ultimi tempi: il fascinoso witcher Geralt di Rivia. Ma quale sarà il futuro di questa serie TV? Avrà una terza stagione? Continuerà a raccontare la storia del witcher più famoso del piccolo schermo? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su tutto quello che sappiamo su The Witcher 3.

Cosa sappiamo su The Witcher 3

Ci sarà The Witcher 3? Ma soprattutto, cosa accadrà a Geralt, Yennefer, Ciri e agli altri personaggi di questa intricatissima storia fantasy? A oggi, la piattaforma di streaming, non ha ancora rilasciato commenti sulla possibile stagione tre della serie. Molto probabilmente sta aspettando di capire come andrà la stagione in fatto di visualizzazioni, se replicherà il successo della prima o calerà nel numero di ascolti. Detto questo non ci resta che aspettare qualche altra settimana e incrociare le dita per un annuncio Netflix su una nuova stagione di The Witcher.

Quando esce The Witcher 3 su Netflix

Per ora non abbiamo certezze sull'effettiva data di uscita di un probabile terzo capitolo della serie fantasy di Netflix ma possiamo immaginare che, se la serie dovesse essere confermata per una terza stagione, potremmo vederla sul piccolo schermo della piattaforma di streaming nel 2023.