Sono iniziate le riprese di The Witcher 3: ecco tutte le anticipazioni

Sono appena iniziate le riprese della terza stagione di The Witcher! È ufficiale la famiglia di The Witcher è tornata di nuovo insieme per registrare i nuovi episodi della serie fantasy Netflix che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo. Dopo il successo delle prime due stagioni, il titolo Netflix ispirato alla saga di romanzi di Andrzej Sapkowski torna con un nuovo capitolo dedicato alla storia di Geralt di Rivia, Yennefer, la principessa Cirilla e tanti nuovi personaggi.

A dare l'annuncio dell'inizio delle riprese è stata la stessa piattaforma di streaming con un post sui suoi canali social che svela un'anteprima di The Witcher 3.

The Witcher 3: cosa sappiamo sulla nuova stagione

La terza stagione di The Witcher è stata rinnovata da Netflix con grande anticipo, già a settembre dello scorso anno, prima ancora che uscisse il secondo capitolo della saga fantasy. Questo ha permesso agli sceneggiatori e alla showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, di iniziare a lavorare agli episodi della terza stagione in netto anticipo e prima del debutto del capitolo 2 della serie per garantirne un proseguio coerente e ben studiato basato sul romanzo Il tempo della guerra. Nella nuova stagione la storia dovrebbe essere incentrata sul personaggio di Geralt e sulla sua esperienza insieme a Ciri e Yennefer ad Aretuza. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Quando esce The Witcher 3 su Netflix

Non abbiamo ancora una conferma sulla data di uscita di The Witcher 3 su Netflix anche se possiamo immaginare di trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo della piattaforma di streaming tra le fine del 2022 e l'inizio del 2023. Prima del terzo capitolo della serie, infatti, Netflix ha previsto la pubblicazione dello spin-off Blood Origin e anche quella del nuovo film anime sullo stesso tema.