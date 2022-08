The Witcher 3: a che punto sono le riprese della nuova stagione

A che punto siamo con le riprese di The Wtcher 3? La terza stagione della serie fantasy di Netflix, che ha conquistato tutti con le incredibili avventure di Geralt Di Rivia, è attualmente in fase di riprese ma sembra proprio che il set stia avendo diversi rallentamenti che potrebbero portare a uno slittamento nella data di uscita dei nuovi episodi. A fine luglio, infatti, a causa di una positività sul set della serie (molto probabilmente proprio del suo protagonista, Henry Cavill) c'è stato uno stop nelle riprese della nuova stagione della serie con una brusca interruzione durata ben tre giorni.

Per uno show come The Witcher che segue, solitamente, un fittissimo calendario di riprese, questo stop ha causato non pochi problemi nell'organizzazione delle riprese della nuova stagione della serie tra le più viste di sempre della piattaforma di streaming. Tra l'affitto di attrezzature, un budget milionario da gestire e una scaletta dettagliatissima da rispettare perdere giorni di riprese è sempre un danno, soprattutto per una serie come The Witcher. Netflix, però, sembra aver taciuto qualche piccolo dettaglio su questo stop. Henry Cavill, infatti, non era più tornato sul set finora.

Non è mai stato rivelato chi avesse preso il Covid nel cast e sembra proprio sia stato Cavill dato che è tornato a lavorare a The Wither con ben due settimane di ritardo rispetto agli altri. Questo lungo stop del protagonista della serie dal set ha causato non pochi ritardi e si è stati costretti a girare solo le scene senza di lui.

Questo ritardo porterà senza dubbio The Witcher 3 a uscire più tardi rispetto al previsto.