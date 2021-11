The Woman in the House: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie thriller di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie a metà tra il thriller e il drammatico. Si intitola The Woman in the House e si tratta di una miniserie di 8 episodi che racconta la storia di una ragazza con il cuore infranto che passa le sue giornate nel pieno dell'apatia a guardare fuori dalla finestra finché la sua vita non cambierà per sempre. A rendere accattivante questa serie, definita dark comedy, oltre a una trama piena di suspense che promette tanti colpi di scena, c'è anche un cast importante. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su The Woman in the House e quando potremo trovarla sul catalogo di Netflix.

The Woman in the House: la trama del nuovo thriller Netflix

The Woman in the House, creata da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf racconta la storia di Anna (Kristen Bell), una donna sola che sembra perdere la voglia di vivere dopo la fine del suo matrimonio. Anna passa le giornate seduta su una sedia davanti alla finestra ad aspettare che il tempo passi. Tra innumerevoli giornate tutti uguali, arriva il giorno in cui si trasferisce nella casa di fronte un affascinante uomo (Tom Riley) e finalmente la donna inizia a tornare ad avere voglia di vivere. Le novità non finiscono qui, però, perché la donna assisterà dalla sua finestra a un omicidio brutale. Chi è l'assassino? Forse perfino lei!

Il cast e i personaggi di The Woman in the House

Sono diversi i nomi noti nel cast della nuova serie thriller di Netflix a partire da Kristen Bell nei panni di Anna, la protagonista della serie, fino a passare per Tom Riley e la new entry Michael Ealy. Quest'ultimo, infatti, è appena stato annunciato come attore del cast di The Woman in the House. L'attore è già conosciuto dal pubblico per i suoi ruoli in Secrets and Lies ma anche nelle serie Westworld e Stumptown. Ealy interpreterà Douglas, l'ex marito di Anna, un uomo intellettuale e pragmatico che ama ancora la sua ex moglie nonostante la storia d'amore andata male. Tra gli altri attori del cast troviamo anche Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony e Benjamin Levy Aguilar.

Quando esce The Woman in the House su Netflix

La nuova serie thriller/dramedy debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming nei primi mesi del 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.