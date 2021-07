This is us 5, la recensione per chi l'aspetta su Prime e la spiegazione per chi l'ha vista su Sky

Nei giorni scorsi su Sky è andato in onda l'ultimo episodio di This is us 5, quinta e penultima stagione di una delle serie tv più amate degli ultimi anni. Come per Grey's Anatomy, la produzione e la programmazione su Sky della serie creata da Dan Fogelman sono state notevolmente rallentate e ostacolate dalla pandemia di Covid-19, che è entrata nella storia influenzando l'evolversi della serie.

This is us 5 non è ancora uscita su Prime Video, dove sono disponibili le prime 4 stagioni, ecco quindi una recensione della stagione appena conclusa e, per chi l'ha già vista su Sky la spiegazione del finale (con spoiler, ma opportunamente distanziata), con alcune ipotesi su quello che vedremo nella sesta e ultima stagione della serie prodotta da NBC.

Quando esce This is us 5 su Prime Video? E su Disney+?

Prima di tutto, facciamo un'ipotesi su quando This is us 5 uscirà sulla piattaforma streaming di Amazon. Attualmente le puntate su Sky on demand hanno la "scadenza" al 29 luglio, quindi si può desumere che su Prime non arriveranno prima di agosto, ma più probabilmente a settembre.

Va ricordato poi che la serie è prodotta per NBC da 20th Television, società del gruppo Walt Disney, quindi non è escluso che, come sta avvenendo con Grey's Anatomy, anche This is us possa arrivare su Disney+ nei prossimi mesi, ma al momento non ci sono notizie ufficiali.

Di cosa parla This is us 5 (senza spoiler)

Come detto, la pandemia è inevitabilmente entrata di prepotenza nella trama della quinta stagione di This is us, ma non è l'unico elemento di attualità che è stato introdotto nella sceneggiatura.

L'altro è il movimento di Black Lives Matter e le conseguenze nella società statunitense dell'omicidio dell'afroamericano George Floyd per mano della polizia americana. Un avvenimento drammatico che tocca profondamente il personaggio di Randall, sempre alle prese con il complicato processo di costruzione della propria identità etnica e biologica, e quindi della ricerca delle sue radici.

Nel finale di stagione di This is us 4, abbiamo assistito al doloroso (per noi spettatori) litigio tra Kevin e Randall, con Randall che ha accusato Kevin di non esserci stato alla morte del padre Jack e Kevin che ha detto che la cosa peggiore della sua vita è stata l'adozione del fratello.

In qualche modo, però, ci eravamo rassicurati vedendo che nel futuro i due fratelli sono di nuovo in buoni rapporti, al capezzale di mamma Rebecca morente, assistita da uno zio Nicky con la fede al dito. Nella quinta stagione, Kevin e Randall si confronteranno una volta per tutte, e sarà uno degli episodi più emozionanti della stagione.

Per quanto riguarda Kate e Toby, vedremo come arriveranno a dare al piccolo Jack una sorella di nome Hailey, che abbiamo visto cresciuta assistere alla nascita di Hope, la figlia che il musicista Jack avrà nel futuro.

Anche Kevin e Madison sono alle prese con l'arrivo dei gemelli, che abbiamo visto nel futuro, nel cottage di montagna ricostruito da Kevin su disegno del padre Jack.

Infine, vedremo come Rebecca affronterà l'evolversi del suo morbo di Alzheimer, dopo aver rifiutato il trial a cui Randall l'aveva iscritta, per curarsi con nuove medicine.

Insomma, come al solito la carne al fuoco non manca neanche in This is us 5, e prima di procedere con la spiegazione del finale (e relativi spoiler), possiamo anticipare che la quinta stagione è assolutamente all'altezza delle precedenti, con un livello emozionale per nulla scalfito dalla pandemia, che tra le altre cose ha causato anche un taglio di due puntate in This is us 5, composta di 16 episodi invece dei soliti 18.

Su Youtube c'è il video trailer di This is us 5, da vedere per farsi un'idea su quel che succederà. Ma conviene fermarsi qui se non si vogliono leggere spoiler sul finale della quinta stagione appena andato in onda su Sky.

This us 5, la spiegazione del finale di stagione e le ipotesi sulla prossima (spoiler!!!)

Se siete arrivati fin qui, è perché avete visto la quinta stagione, o perché non temete gli spoiler. In ogni caso, la scelta è vostra.

Dunque, come nel consueto stile di This is us, anche la quinta stagione si è conclusa con una grossa sorpresa (o cliffhanger, per usare un termine tecnico), anzi forse due. La prima, in ordine di tempo, sono le nozze saltate di Kevin e Madison, perché lei si è resa conto che lui non la ama (ancora) davvero.

Neanche il tempo di riprenderci dallo shock, ed ecco un altro dei tipici flash forward di questa serie: non nel futuro che abbiamo già visto, quello in cui Rebecca sta per morire, ma prima, tra cinque anni (Kevin dice di avere 45 anni). Sembra di essere di nuovo nella location del (mancato) matrimonio di Kevin e Madison, e Kevin sembra vestito da sposo.

Ci aspetteremmo di vedere Sophie, invece al di là della porta c'è Madison. Che però non è vestita da sposa, perché il matrimonio non riguarda direttamente né lei né Kevin: si tratta infatti dello sposalizio di Kate con... Phillip, l'insegnante e direttore della scuola di musica per bambini non vedenti in cui lavora Kate.

Poco prima, nel presente, avevamo visto Kate provare a raddrizzare la difficile situazione di Toby, che vorrebbe accettare un lavoro a San Francisco che lo porterebbe lontano da casa per tre giorni a settimana. Kate prova a licenziarsi, ma Phillip rifiuta seccamente le sue dimissioni.

Quindi possiamo ipotizzare che la situazione tra Kate e Toby volga al peggio per questi problemi lavorativi-familiari, e che ciò porti alla loro separazione e al successivo nascere dell'amore tra Kate e Phillip. Però...

Però nel futuro, quando Rebecca è in punto di morte, abbiamo visto Toby, e non Kate. Cosa può significare ciò? È altamente improbabile, per non dire impossibile, che Kate sia morta nel frattempo, ma la presenza di Toby al capezzale di Becca ci fa capire che il padre di Jack e Hailey continuerà a rimanere in buoni rapporti con tutta la famiglia Pearson.

Nel finale di This is us 5, a proposito di futuro, si notano poi altre due cose. Nicky è già sposato: considerato il suo discorso all'addio al celibato di Kevin, e la sua ricerca su Internet, possiamo facilmente ipotizzare che si sposerà con l'unico amore della sua vita, ovvero Sally Brooks.

Infine, un dettaglio su Kevin. È vero che al matrimonio di Kate e Phillip c'è Madison, ma prima Kevin è uscito da una stanza d'hotel in cui, oltre a essere in bella mostra un numero della rivista New Yorker con Randall in copertina e la scritta "rising star" (stella nascente), sembra esserci un'altra persona. Sarà Sophie? Sarà l'ex soldata Cassidy Sharp? Su questo aspetto, è difficile fare ipotesi: non ci resta quindi che aspettare This is us 6, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve, per uscire con le prime puntate già nell'autunno 2021.