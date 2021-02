Quando torna "This is us 5" su Sky? Ecco quanto dobbiamo aspettare e tutte le anticipazioni

"Quando usciranno le nuove puntate di This is us su Sky?" è la domanda che ogni giorno si pongono gli accaniti fan della serie tv sulla famiglia Pearson, tra uno sguardo alla guida tv e alla sezione on demand di Sky e (giusto per non lasciare nulla di intentato) un controllo su Amazon Prime Video, pur sapendo che sulla piattaforma di streaming le nuove stagioni vengono caricate sempre dopo che Sky ha terminato la programmazione.

La quinta stagione di This is us era stata trasmessa sul canale Fox a partire dal 24 novembre 2020, ma dopo i primi 4 episodi la programmazione si è interrotta. Ciò è avvenuto a causa dei ritardi che il Covid ha provocato nelle riprese della serie, e infatti anche negli USA c'è stato un lungo stop. Se la quarta puntata era andata in onda il 17 novembre, NBC ha ricominciato a trasmettere This is us 5 solo dal 5 gennaio, poi dopo altre due puntate un'altra pausa fino al 9 febbraio e ancora un'altra dal 23 febbraio, quando negli Stati Uniti è andata in onda la puntata numero 9, al 16 marzo, quando uscirà la 10.

This is us 5, come le precedenti stagioni, sarà composta alla fine da 18 episodi totali: ci vorrà quindi ancora parecchio tempo prima di vedere tutte le puntate, ma iniziamo a fare un po' d'ordine tra le informazioni a disposizione: la data di uscita dei nuovi episodi su Sky, il ripasso delle prime 4 puntate e le anticipazioni sugli episodi futuri, oltre a un po' di cronaca rosa (e un fiocco azzurro, ma ci arriveremo) sugli attori protagonisti della serie tv creta da Dan Fogelman.

This is us 5, a quando i nuovi episodi su Sky

Iniziamo subito dalla notizia più attesa dagli spettatori italiani, ovvero quella sulla data di uscita in tv dei nuovi episodi. Da Sky fanno sapere che non c'è ancora una data precisa, ma tendenzialmente Fox tornerà a trasmettere i nuovi episodi a partire più o meno dalla metà di aprile: insomma, bisogna mettersi il cuore in pace ancora per un po', in attesa di nuovi aggiornamenti più precisi di Sky.

Ricordiamo che di solito This is us va in onda su Fox il martedì sera, dopo Grey's Anatomy, altra serie tv che sta procedendo un po' a singhiozzo a causa delle difficoltà di produzione legate alla pandemia.

This is us 5, il ripasso dei primi 4 episodi

Considerato quanto tempo è passato da quando abbiamo visto "La grandezza dei sogni" (in inglese Honestly), può essere utile un breve ripasso sulle prime 4 puntate di This is us 5 già andate in onda in Italia su Sky.

La quinta stagione si era aperta con una doppia puntata intitolata "40: parte uno" e "40: parte due", sul compleanno di Kate, Kevin e Randall. I due fratelli avevano litigato pesantemente nel finale della scorsa stagione, ma Randall si è comunque presentato per una breve partecipazione alla festa in quarantena nella baita.

In questa nuova stagione, ancor più di prima, l'attualità ha un ruolo molto importante sulla trama: non solo per quanto riguarda la pandemia di Covid e le conseguenti restrizioni, mascherine e paure; ma anche, per la storia di Randall, relativamente alle proteste legate alla morte di George Floyd, al movimento di Black Lives Matter e ai mai risolti problemi di razzismo del Paese verso la popolazione afroamericana.

Al di là del litigio con Kevin, Randall è molto distaccato anche con Kate a causa della consapevolezza di quanto in tutta la sua vita abbia dovuto faticare per essere il figlio "saggio" e al contempo il figlio "diverso", condizioni non abbastanza notate neanche da Jack e Rebecca.

E a proposito di Randall: avete presente il nonno e la nipotina vietnamiti che abbiamo visto di sfuggita? Bene, abbiamo scoperto che il nonno conosceva Laurel, la madre biologica di Randall, e che questa era sopravvissuta all'overdose avuta dopo il parto, quando William aveva portato il neonato Randall alla stazione dei pompieri, da dove sarebbe iniziata la sua storia nella famiglia Pearson, che aveva appena sofferto la perdita del terzo gemello di Becca e Jack, il quale prega perché la moglie sopravviva al parto.

Nel frattempo, mentre la malattia di Rebecca continua inesorabilmente a peggiorare, si sta rafforzando la relazione tra Kevin e Madison, incinta dei gemelli (sì, nuovi gemelli Pearson). Infine, a proposito di gravidanze, Kate e Toby conoscono Ellie, la giovane vedova rimasta incinta dopo una relazione di una notte: Ellie porterà avanti la gravidanza, e Kate e Toby adotteranno quella che sappiamo già essere una bambina, la futura sorella di Jack, che nonostante i problemi alla vista diventerà un famoso musicista.

This is us 5, le anticipazioni dei nuovi episodi (POCO SPOILER)

Ok, senza esagerare con gli spoiler, ma qualche informazione su quello che vedremo da metà aprile in This is us 5. La quinta puntata si intitola "A long road home" (non ci sono ancora i titoli in italiano) e ci mostrerà come la giovane Kate ha affrontato l'aborto dopo essere rimasta incinta di Marc. Vedremo inoltre gli esordi della carriera di attore di Kevin, e Randall che scoprirà che la madre biologica non era morta subito dopo averlo dato alla luce.

Ci fermiamo qui, ma diciamo ancora i titoli dei prossimi episodi: il sesto si chiama "Birh Mother", il settimo "There", l'ottavo "In the room", il nono "The ride". Degli altri episodi ancora inediti negli USA non si conoscono le trame ma neanche i titoli.

This is us, la cronaca rosa degli attori: il parto di "Rebecca", il divorzio di "Kevin" e l'album di "Toby"

Concludiamo questo approfondimento su This is us 5 con tre notizie di cronaca più o meno rosa relative ad altrettanti attori della serie tv.

La prima riguarda la stupenda Mandy Moore, ovvero l'attrice che interpreta Rebecca. Il 23 febbraio la 36enne Mandy Moore ha dato alla luce August Harrison Goldsmith, il suo primo figlio, avuto da Taylor Goldsmith, il chitarrista, cantautore e produttore musciale con cui si è sposata nel 2018.

Ecco la prima foto del piccolo August, dal profilo Instagram di mamma Mandy, che ha portato avanti la gravidanza anche durante le riprese della quinta stagione, con alcuni accorgimenti scenici per nascondere il pancione (oltre che per truccarla da anziana signora)

Una notizia decisamente meno lieta riguarda invece Justin Hartley, il 44enne interprete di Kevin (che quindi nella realtà è più grande della "mamma" di scena). Hartley infatti ha appena divorziato da Crishell Stause, l'attrice e conduttrice del reality Netflix "Selling Sunset", che era diventata sua moglie nel 2017.

Infine, una curiosità su Chris Sullivan, cioè l'attore che recita la parte di Toby. Come il suo personaggio, anche Sullivan è molto legato al mondo della musica. Oltre alla carriera di attore, porta avanti anche quella di musicista e cantante country con il nome d'arte di Joseph The Spouse. Lo scorso novembre, è uscito il primo album di Joseph The Spouse, "Six Feet from Under", prodotto proprio da Taylor Goldsmith: a dimostrazione del fatto che la grande famiglia di This is us è molto unita anche fuori dal set.

Ecco "Laughing as hard as I can", una canzone dell'album di Joseph The Spouse, con la dolce voce di Chris "Toby" Sullivan.