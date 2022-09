This is us 6, quando esce l'ultima stagione su Prime Video e Disney+

Per chi li conosce da anni ma non ha Sky, e per chi li ha scoperti da poco, arriva un'ottima notizia: i Pearson arrivano in streaming con la sesta e ultima stagione di This is us, sia su Disney+ (la ABC, che ha prodotto la serie per il canale americano NBC, è del gruppo Disney) sia su Prime Video (che come sanno gli abbonati alla piattaforma streaming di Amazon da sempre ospita la serie di Dan Fogelman in modalità "seconda visione").

Quando esce This is us 6 su Prime e Disney+

Per farla breve, l'ultima (SPOILER: e bellissima) stagione di This is us usccirà con tutti i suoi 18 episodi che portano al gran finale da mercoledì 21 settembre.