Quando escono gli episodi finali della stagione finale di This is us

Ci siamo, purtroppo o per fortuna ci siamo. Anche in Italia This is us 6 giunge alla fine, con gli ultimi due episodi della stagione conclusiva della serie tv creata da Dan Fogelman. Ecco tutte le informazioni per non perdersi il gran finale di This is us.

Quando escono gli episodi finali su Fox Sky

Come sapranno i fan della serie, l'ultima stagione di This is us, la sesta, è attualmente disponibile su Sky, e viene trasmessa precisamente dal canale FOX. Lunedì 27 giugno alle ore 21 su FOX andranno in onda gli episodi 17 e 18, gli ultimi di quest'ultima stagione della serie.

Quando esce This is us 6 su Prime Video

Per chi invece non è abbonato a Sky ci sarà più tempo da aspettare. Prime Video ha rilasciato la stagione 5 lo scorso novembre, quindi possiamo presumere che This is us 6 possa arrivare in catalogo per novembre 2022 sulla piattaforma streaming di Amazon.

Quando esce This is us 6 su Disney+

Attualmente le prime cinque stagioni sono disponibili anche su Disney+, dal momento che la serie è prodotta negli USA per il canale NBC dalla 20th Century Fox, che fa parte della Disney. Ma a causa di accordi precedenti non sono per ora disponibili gli episodi dell'ultima stagione di This is us su Disney+. Tuttavia non possiamo escludere al momento che, come successo con Grey's Anatomy, anche This is us 6 possa finire presto su Disney+.