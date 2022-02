This is us 6, dove e quando esce la stagione finale della serie tv

La sesta e ultima stagione di This is us ha fatto il suo debutto televisivo su NBC negli Stati Uniti il 4 gennaio, e i fan italiani dell'amatissima saga della famiglia Pearson stanno fremendo nell'attesa di scoprire dove e quando vedere il capitolo finale (anche se ci si può consolare con l'uscita del remake italiano NOI).

Ecco tutte le informazioni disponibili sull'uscita di This is us 6 in Italia, aggiornate man mano che saranno disponibili.

This is us 6 uscirà su Sky?

Le prime cinque stagioni sono uscite in tv sui canali di Sky, precisamente su Fox. Ma da Sky ci hanno fatto sapere di non avere prossimamente in programmazione la serie tv con Mandy Moore e Milo Ventimiglia, che non è neanche presente nel catalogo di lancio di Peacock, la piattaforma di proprietà della NBC. Potrebbe uscire su Fox, ma per ora non abbiamo conferme in tal senso.

This is us 6 su Disney+?

Il punto è che This is us è prodotta dalla 20th Century Television, società del gruppo Disney, per l'emittente televisiva NBC, che appartiene al gruppo NBC Universal. Quindi non è neanche escluso che This is us 6 esca su Disney+, così come successo di recente ad altre serie storicamente trasmesse in prima visione italiana sui canali di Sky, ovvero Grey's Anatomy e The Walking Dead.

Tuttavia, anche dall'ufficio stampa di Disney+ ci hanno riferito di non avere notizie circa una possibile uscita dell'ultima o delle precedenti stagioni della serie tv della piattaforma di streaming.

This is us 6 su Prime Video

Attualmente, dunque, l'unico modo per vedere le prime cinque stagioni di This is us è su Prime Video. Potrebbe essere dunque la piattaforma streaming di Amazon ad acquisire i diritti per la stagione conclusiva? Non ci sono conferme in tal senso.

Il trailer di This is us 6

A ormai parecchie settimane dall'uscita dell'ultima stagione negli USA, l'unica cosa che possiamo fare in Italia - a parte guardare NOI - è ripassare il trailer in lingua originale e seguire la pagina ufficiale della serie tv su Facebook e Instagram per avere qualche anticipazione su quello che vedremo quando le nuove puntate usciranno anche qui.