Non stiamo piangendo, ci è solo entrata la stagione finale di This is us negli occhi

Il cast di This is us

L'abbiamo attesa con impazienza, abbiamo sperato che in Italia uscisse in contemporanea con la programmazione degli USA, abbiamo interrogato tutti gli uffici stampa da Disney+ a Prime Video passando per Sky, ci siamo "consolati" con il remake NOI, e ora finalmente ci siamo: lunedì 2 maggio su Fox, canale del pacchetto Sky, sono usciti i primi due episodi (disponibili on demand su Sky e in streaming su Now) di This is us 6, la stagione finale di una delle serie tv più amate degli ultimi anni.

E, come ci è successo praticamente ad ogni puntata, anche l'inizio di questa ultima stagione ci ha commosso fino alle lacrime, a conferma del fatto che la serie creata da Dan Fogelman si mantiene agli stessi altissimi livelli degli esordi, quando tutti rimanemmo spiazzati nello scoprire i diversi piani temporali su cui si sviluppava la storia della famiglia Pearson. Senza (troppi) spoiler, ecco quindi la nostra recensione delle prime due puntate di This is us 6 - The Final Chapter. Ma prima, una piccola richiesta la rivolgiamo a FOX: potete caricare i sottotitoli delle puntate, attualmente disponibili solo in italiano o in lingua originale senza sottotitoli?

Cosa succede all'inizio di This is us 6

Se vi ricordate (e se lo avete dimenticato leggete il nostro riassunto), la quinta stagione di This is us lasciava aperti una serie di interrogativi sul destino dei nostri beniamini: con chi si sposa zio Nicky, che al capezzale di Rebecca morente aveva una fede al dito? Con chi starà Kevin, dopo la fine della relazione con Maddy? Perché diavolo Kate e Toby divorziano e lei si risposa? Cosa succederà alla carriera di Randall e Beth, e cosa faranno le loro tre figlie da grandi?

Se avete paura che vi sveliamo le risposte a tutte queste domande, non temete: nei primi due episodi solo la prima ha una risposta chiara (e se non volete troppi spoiler vi diamo un consiglio: non seguite le pagine social di This is us, perché negli USA sono avanti di parecchie puntate). Sì, perché almeno su questo, possiamo esporci parzialmente: se pensate che Nicky sposerà Sally, la ragazza con cui aveva perso la verginità in quel di Woodstock prima di partire per la maledetta guerra in Vietnam, allora non avete ancora capito che è impossibile prevedere le svolte di questa magnifica serie.

Quello che vi possiamo anticipare, invece, è un accenno ai destini dei "big three": Randall incontra l'uomo che si era introdotto per rubare nella casa della sua famiglia; Kevin capisce che l'idea di convivere con Madison, o meglio nel garage della sua casa, non può funzionare davvero; e Kate inizia a realizzare che con Toby lontano tre giorni a settimana sarà dura mandare avanti la famiglia da sola. Nel frattempo, l'Alzheimer di Rebecca purtroppo non recede, ma questo lo sapevamo già appunto grazie ai flash forward nel futuro, quando lei sarà nel suo letto di morte. Infine, dal passato continuano ad arrivarci immagini di Jack e Rebecca nei loro primi anni da genitori, alle prese con le grandi difficoltà di crescere tre fratelli.

Perché This is us 6 ci ha già commosso

Se non avete mai versato una lacrima guardando di This is us, probabilmente lo state guardando contro la vostra volontà: in questo caso è meglio liberarsi da questo obbligo.

Ma se come noi amate questa serie, sapete quanto noi che è impossibile rimanere impassibili (scusate il gioco di parole) anche solo per un episodio intero. Ecco, al livello emotivo sempre altissimo di This is us aggiungete il magone di sapere che siamo alla stagione finale, dopo la quale non avremo più nuove pagine della storia dei Pearson ad accompagnarci come successo negli ultimi cinque anni e mezzo.

La cosa più bella di questa serie, infatti, è che nessun episodio è "forzato", o superfluo, o anche solo di scarso interesse. Ogni scena, ogni puntata, ogni stagione ha un carico di significato assolutamente necessario, ed è lo stesso Dan Fogelman ad aver detto fin dall'inizio che la storia che aveva in mente si sarebbe conclusa a questo punto: non una stagione di più, ma neanche una di meno. E così, ci ritroviamo dibattuti tra il desiderio che This is us non finisca mai e la voglia di sapere come finirà la storia di questa famiglia che tutti amiamo così tanto.

Voto: 10