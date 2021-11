This is us 6, il trailer e le anticipazioni sull'ultima stagione della serie tv in Italia

Mentre in Italia è appena uscita la quinta stagione su Prime Video, a beneficio di chi non l'ha vista nei mesi scorsi su Sky (ma anche di chi vuole rivederla), negli USA la NBC ha pubblicato il trailer di This is us 6, la nuova e conclusiva stagione dell'amatissima serie tv sulla famiglia Pearson.

Se, come noi, state aspettando con impazienza l'uscita dell'ultima stagione di This is us in Italia, ecco tutte le informazioni aggiornate in tempo reale.

Quando e dove esce This is us 6 in Italia?

Come vedremo nel trailer, l'ultima stagione di This is us uscirà negli USA su NBC (e su Peacock, la piattaforma di streaming di NBC) a partire da sabato 4 gennaio.

Per quanto riguarda l'Italia, al momento da Sky non ci sono informazioni precise sulla data di uscita di This is us 6, ma abbiamo ricevuto la conferma che anche la sesta stagione uscirà su Fox. Aggiorneremo la data di uscita non appena avremo comunicazioni.

Cosa dobbiamo aspettarci da This is us 6 (SPOILER!)

Se avete visto tutta la quinta stagione di This is us, sapete già piuttosto bene cosa potremmo vedere nella stagione finale. In pratica, la soluzione definitiva di ogni dubbio, domanda e questione irrisolta. Qui sotto riassumiamo la situazione dei personaggi principali della serie, ma se non avete finito di vedere This is us 5 attenzione agli spoiler!

- Kate: abbiamo visto che si sposerà con Phillip a 45 anni (quindi tra 5 anni rispetto al presente), ma abbiamo anche visto Toby nel futuro remoto, quindi insomma il buon Toby farà ancora parte della storia.

- Randall: su una rivista nella stanza di Kevin al matrimonio di Kate abbiamo visto una foto di Randall e la scritta "astro nascente della politica", e sappiamo che nel futuro sarà ancora legato a Beth (che insegnerà danza) e alle ragazze, che hanno un segreto-non-segreto su una nuova gravidanza.

- Kevin: rappacificato con Randall, non si sposa con Madison, ma al matrimonio di Kate c'era qualcuno nel suo letto: sarà Sophie (l'amore della sua vita) o l'ex soldatessa Cassidy? E inoltre, che fine farà Madison? Perché non l'abbiamo vista insieme ai figli nel futuro?

- Rebecca: sappiamo che morirà circondata dall'affetto dei suoi cari, nel cottage di Jack ristrutturato da Kevin. Ma non abbiamo visto Miguelo nel futuro: morirà prima lui? O Rebecca e Miguel si separeranno?

- zio Nicky: già al matrimonio di Kate avrà la fede al dito, e siamo pronti a scommettere che si sposerà con Sally Brooks, l'amore della sua vita di cui ha parlato all'addio al celibato di Kevin. Ma perché è da solo al capezzale di Rebecca morente?

Il commovente trailer di This is us 6

Nel trailer ufficiale rilasciato da NBC il 25 novembre, vediamo Rebecca spiegare a Kate che ciò che la preoccupa di più dell'Alzheimer è di dimenticare le piccole cose della sua vita.

E il trailer di This is us 6 ne ripercorre alcune dalle stagioni precedenti: un tuffo al cuore per ogni fan di questa serie così emozionante.