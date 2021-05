Una pessima notizia per i fan di This is us: annunciata l'ultima stagione della serie tv

This is us si concluderà con la 6ª stagione: la notizia, pessima per milioni e milioni di fan della serie tv in tutto il mondo, è stata data a sorpresa nelle scorse ore da The Hollywood Reporter, che ha riportato l'indiscrezione secondo cui venerdì sarà comunicata ufficialmente la conclusione definitiva di This is us al termine della prossima stagione, nel 2022.

Mentre in Italia da poche settimane sono ricominciate le puntate della quinta stagione, pesantemente condizionata dalla pandemia di Covid che di fatto è diventata la principale storyline della serie, arriva quindi questa novità che gli spettatori innamorati della famiglia Pearson si sarebbero risparmiati volentieri.

Il creatore della serie, Dan Fogelman, di recente aveva detto che la storia da lui immaginata è "a metà strada", ricorda ancora THR, ma evidentemente era un bluff per non spaventare prima del tempo gli spettatori, già infastiditi all'idea che questa quinta stagione sarà composta solo da 16 episodi e non dai soliti 18, a causa della pandemia. E non è neanche detto che le due puntate tagliate in questa stagione verranno recuperate nella prossima e conclusiva. Viene comunque difficile credere che la decisione di concludere This is us sia stata solo della NBC, l'emittente che trasmette la serie (e che non vuole più trasmettere i Golden Globes dopo le recenti polemiche), visto che lo show di Fogelman continua ad appassionare i suoi spettatori senza denunciare i limiti del tempo che passa; del resto, il tempo che passa e che è passato è proprio il tema su cui si regge tutta la storia di This is us.

Quel che è certo è che, almeno in Italia, ci potremo in qualche modo consolare con Noi, il remake italiano di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa, e che avrà Lino Guanciale come protagonista, nel ruolo cioè che nella versione originale è di Milo Ventimiglia, cioè Jack, il padre che, pur con qualche ombra, è una fonte di ispirazione per i suoi figli anche decenni dopo la sua tragica, prematura ed eroica morte.

Ora non resta che vedere il finale della quinta stagione su Fox (e on demand su Sky Go), mentre non si hanno al momento notizie su quando This is us 5 arriverà anche in streaming su Amazon Prime Video.