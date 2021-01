Tim e Netflix ancora insieme: continua l'offerta per due abbonamenti al prezzo di uno

Anche in questo 2021 la compagnia di telefonia fissa e mobile, Tim, darà ai suoi clienti la possibilità di usufruire di offerte relative al mondo dell'intrattenimento tv grazie a una collaborazione diretta con la piattaforma streaming Netflix. Così come è accaduto lo scorso anno, infatti, Tim offrirà ai suoi clienti un pacchetto speciale che mette insieme due piattaforme streaming (Netflix e Timvision) per permettere ai propri account di guardare le loro serie tv preferite sia sull'una che sull'altra piattaforma a un prezzo ridotto.

I dettgli della promozione

L'offera della Tim prevede che tutti gli utenti che decideranno di attivare TimVision avranno la possibilità di aggiungere al pacchetto anche i titoli Netflix e così, a 12,99€ ogni 30 giorni, potranno guardare tutte le loro serie preferite su entrambe le piattaforme di streaming. L'offera, dal titolo, Mondo Netflix, permette quindi di accedere, a costo fisso, sia al catalogo Netflix che a quello TimVision sia per film che per serie tv per produzioni nazionali e internazionali. L'offerta riguarda sia tutti coloro che sono già abbonati a TimVision sia i nuovi utenti ma anche chi ha già un account Netflix. Con questa promozione c'è anche un decoder TimVision Box a costo zero.