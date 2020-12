Il “cigno nero” diventa serie tv: è Tiny Pretty Things di Netflix

Basata sul romanzo omonimo di Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton, Tiny Pretty Things è la nuova serie Netflix appena uscita sulla nota piattaforma di streaming il 14 dicembre. Creata da Michael MacLennan, sulla scia del già noto film con Natalie Portman «Il Cigno Nero» e del teen drama «Pretty Little Liars», questa nuova serie originale Netflix si rivolge a un pubblico di adolescenti e racconta la storia, in dieci episodi, degli intrighi all'interno di una scuola di danza, la Archer School of Ballet di Chicago, tra incidenti, colpi di scena, suspense, amori e tutto il sacrificio che comporta lo studio di una disciplina artistica come la danza. Tiny Pretty Things inizia come genere “giallo” con un omicidio da risolvere ma, nel corso delle puntate, diventa sempre più un teen drama alla «Pretty Little Liars» creando, così un genere ibrido, e pieno di sottotrame, che mette insieme gli elementi principali di entrambi questi modi di raccontare storie.

La trama

Tutto comincia con un incidente: la ballerina più brava della scuola, Cassie, viene buttata giù dal tetto. Da chi? È questo il mistero da scoprire nel corso degli episodi che mettono in luce tutta la tossicità del mondo della danza tra invidie, ipocrisie, discriminazioni e tutte le insicurezze proprie degli adolescenti del giorno d’oggi. L'uscita dalla scuola di Cassie, uccisa probabilmente da un compagno di classe invidioso della sua bravura, permette a un'altra ballerina di entrare nella Archer School of Ballet. Si tratta di Neveah, una ragazza di colore, cresciuta nella periferia che potrà finalmente ottenere un'educazione seria per diventare ballerina professionista ma che, proprio per la sua etnia e diversità, diventerà oggetto di molestie e discriminazioni.

Con la produzione di Michael MacLennan, lo stesso di Queer as Folk, Tiny Pretty Things si prospetta un grande successo per gli adolescenti e, soprattutto per gli appassionati di danza. A voi piacerà? Beh, per scoprirlo non resta che guardarla!