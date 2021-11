La casa di carta 5, volume 2: svelati in anteprima i titoli degli ultimi episodi

Manca pochissimo all'uscita del gran finale de La casa di carta. Dopo cinque stagioni, la serie spagnola creata da Alex Pina che ha saputo entrare nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo, sta per chiudere i battenti con l'ultima grande impresa della banda del Professore. Dopo la prima parte della quinta stagione, già andata in onda lo scorso settembre, si mette un punto finale alla storia di rapina alla Zecca di Stato a Madrid raccontata da Netflix negli ultimi anni. Come andrà a finire La casa di carta? Cosa accadrà in questo attesissimo finale? Una cosa è certa, i primi cinque episodi della stagione 5 hanno sconvolto i fan per la morte di uno dei personaggi più iconici della serie, Tokyo che si è sacrificata per i suoi compagni di banda. Per quanto riguarda il resto della trama, per ora non possiamo saperlo ma Netflix ha rivelato i titoli degli ultimi episodi de La casa di carta 5, volume 2 che potrebbero darci qualche indizio su cosa aspettarci da questo grande finale di serie.

I titoli degli ultimi episodi de La casa di carta 5, volume 2

Ecco i titoli degli ultimi cinque episodi de La casa di carta 5:

Episodio 5x06 - Válvulas de escape/Escape valve (Valvole di scarico)

Episodio 5x07 - Ciencia Ilusionada/Wishful Thinking (Scienza illusoria)

Episodio 5x08 - La Teorìa de la Elegancia/The Theory of Elegance (La teoria dell'eleganza)

Episodio 5x09 - Lo que se habla en la cama/Pillow Talk (Quello di cui si parla a letto)

Episodio 5x10 - Una Tradición Familiar/A Family Tradition (Una tradizione di famiglia)

Los últimos 5 episodios. El 3 de diciembre.

The last 5 episodes. December 3.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/yllTi4WN3F — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 24, 2021

Qui il nuovo trailer del capitolo finale de La casa di carta

Quando esce su Netflix il finale de La casa di carta

Gli ultimi cinque episodi della stagione cinque de La casa di carta saranno disponibili sul catalogo della piattaforma di streaming il 3 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.