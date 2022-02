Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di marzo

Non è ancora arrivato marzo ma a noi piace giocare sempre d'anticipo e anche se il mese di febbraio non è ancora terminato abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix di marzo. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese più pazzerello dell'anno? Cosa dobbiamo aspettarci da questo marzo 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il mese dell'inizio della Primavera vedrà il debutto sul catalogo di Netflix di alcuni tra i titoli più attesi di questo nuovo anno ma entriamo più nel dettaglio per scoprirli tutti.

Frammenti di lei (4 marzo)

Iniziamo con la nuova serie thriller di Netflix, Frammenti di lei, che racconta un'avvincente storia ambientata in una tranquilla cittadina della Georgia. Un giorno, un atto di violenza gratuita provoca un'inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura. Nel tentativo disperato di ottenere delle risposte, Andy parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi sempre più al cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.

Alessandro Cattelan, una semplice domanda (18 marzo)

Passiamo a uno dei titoli Netflix più attesi di questo 2022, la nuova serie con Alessandro Cattelan che si interroga su uno dei temi più universali di sempre: la felicità. Per trovare la risposta a questa "semplice domanda" Cattelan gira per l'Italia e all'estero, condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio per dare forma alla storia di ciò che ci rende felici. In questo contesto originale lontano dagli studi televisivi Cattelan cerca nuove forme di comunicazione e si mette a nudo, condividendo un lato di sé che finora era rimasto sconosciuto. La serie, in sei episodi, è prodotta da Fremantle e vedrà come protagonisti: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli.

Bridgerton 2 (25 marzo)

E come non citare l'attesissima seconda stagione di Bridgerton, la serie Shondaland che torna con nuovi episodi per raccontare la storia del fratello maggiore della famiglia Bridgerton, Simon alla ricerca della perfetta moglie. Ambientata nella Londra ai tempi della Reggenza questa serie ha conquistato il cuore del pubblico con la sua prima stagione e promette di continuare a regalare, con i nuovi episodi, grandi emozioni e grandi risultati di pubblico per Netflix.