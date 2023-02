Tokyo Vice non è una serie, è una lezione da non dimenticare

“Ho sempre pensato che un viaggio su Marte sarebbe eccitante. Ma visto che su Marte non ci si può ancora andare, invece dei marziani mi accontenterò dei giapponesi”. Corre l'anno 1999 e questo è l'intro di una delle puntate più iconiche di Turisti per caso. Ed è lo stato d'animo migliore per calarsi nei meandri di Tokyo Vice, la serie nata per Hbo Max (in Italia è su Paramount+) e firmata - ufficialmente come produttore esecutivo - dal leggendario regista Michael Mann (per capirci fin da subito), che ha diretto anche il pilot (che da solo vale il prezzo del biglietto ed è una lezione di cinema), e da J.T. Roger. Otto episodi in tutto, ma la seconda stagione è già stata annunciata.

E come nostro solito, la versione brevissima, per chi si trova nel limbo del “cosa guardo adesso” e non può perdere tempo, è questa: Tokyo Vice è maestosa, lanciatevi e non ve ne pentirete. Ma, è d'obbligo, va vista in lingua originale, pena la perdita dei fondamentali della serie.

Per tutti gli altri, ecco la versione un filo più lunga. E allora, come da tradizione, “vado a spiegarmi meglio” (qui il riferimento alla citazione).

Tokyo Vice, di cosa parla

Qui trovate il cast, e noi iniziamo con la trama – base come sempre – per spoilerare il meno possibile. La serie è basata su Tokyo Vice, il libro di memorie del giornalista Jake Adelstein. Ovvero il viaggio del cronista di nera americano, interpretato da Ansel Elgort, dal Missouri alla redazione del quotidiano Yomiuri Shinbun alla scoperta dei meandri più oscuri del sottobosco criminale di Tokyo e dei tentacoli della Yakuza.

Perché guardare Tokyo Vice

La serie è avvolgente, sinuosa e maestosa nella scrittura e nella fotografia. Ci porta indietro nel tempo e nella terra più lontana per definizione. Prima di internet, prima degli smartphone, prima di Youtube. L'anno è 1999, la vigilia di un nuovo millennio, in un Giappone che visto dal lato dove il sole tramonta è praticamente Marte. E la mano di Michael Mann – il papà di Miami Vice, a voler essere sbrigativi – si vede tutta. Perché c'è un mondo sotto al mondo e il registra di Collateral (ve lo ricordate, sì?) ci prende di peso e lancia dentro al cuore più nero della grande metropoli, Tokyo, (dove, perdonatemi lo spoiler, ufficialmente non esistono gli omicidi). Lo fa a suo modo, alternando con maestria il ghiaccio e il fuoco, i silenzi e la musica assordante dei club privati, gli amici e le escort, il fascino dell'esotico e le antiche tradizioni, la violenza e la dolcezza, l'introspezione e le pistole, i neon e i templi, i giornalisti e le fonti, i poliziotti e i criminali.

Notina a margine. Lo straniamento del giornalista gaijin, cioè “straniero”, che indaga un Giappone che tiene stretti a sé i suoi segreti inconfessabili, è accentuato – e questo è un tocco di classe – dall'uso nei dialoghi di Adelstein del giapponese e dell'inglese. E, fidatevi, lo vivrete anche voi.

In sintesi: Tokyo Vice non è una serie, è una lectio magistralis.

Voto: 9