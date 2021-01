Tomb Rider diventa una seria animata Netflix insieme a Skull Island

Netflix sta lavorando a due nuove serie animate. Di quali si tratta? Degli adattamenti di due famosissimi titoli già noti al pubblico: Tomb Rider e Skull Island. La piattaforma di streaming digitale insieme a Legendary Television è all'opera per espandere l'universo di questi due fanchise con due nuove produzioni animate che presto entraranno nel catalogo del colosso dello streaming.

Tomb Rider serie animata: tutto quello che sappiamo

L'eroina dei videogiochi Lara Croft, dopo i vari adattamenti per il grande schermo approderà anche in versione animata in una nuova serie tv per Netflix. Prendendo spunto dalla trilogia reboot del videogioco la serie racconterà l'ultima grande avventura dell'eroina. A 25 anni dall'uscita del videogioco, Lara Croft continua a essere protagonista di nuove avventure e a coinvolgere sempre di più i suoi affezionati fan. I produttori esecutivi della serie saranno Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Red Sonja), anche sceneggiatrice; Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog), Stephan Bugaj e Howard Bliss; e Jacob Robinson.

Skull Island: i dettagli della nuova serie Netflix

Oltre a Tomb Rider anche Skull Island approderà nel catalogo Netflix sotto la sezione: animazione. La serie sarà ambientata nel cosiddetto Monsterverse di Legendary e racconterà la storia di un equipaggio naufragato sull'isola dove sono presenti innumerevoli mostri preistorici tra cui anche il famossissimo gorilla Kong. Tra i produttori troviamo Brian Duffield (Underwater, The Babysitter), che sarà anche sceneggiatore e Jacob Robinson. Lo studio di animazione della serie sarà Powerhouse Animation, già conosciuto per altri lavori Netflix come Castlevania e Blood of Zeus.