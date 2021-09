Tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Netflix su Tomb Rider

Che Netflix stesse lavorando a una nuova serie animata dedicata a Lara Croft e alle sue avventure lo sapevamo, quello che, però, non sapevamo, finora, è a che punto si trova la produzione della serie, chi è coinvolto nel progetto, come sarà strutturato e quando uscità sulla piattaforma di streaming. Per riordinare le idee su cosa possiamo aspettarci su questa nuova serie animata per adulti che mette di nuovo al centro della narrazione il franchise di videogiochi degli anni '90, ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo Tom Rider della piattaforma di streamig. .

La storia del nuovo e dei vecchi Tomb Rider

Annunciata lo scorso gennaio, la serie Netflix su Tomb Rider è una novità del colosso dello streaming realizzata in collaborazione con la Crystal Dynamics, Square Enix e Legendary Television. La nuova serie su Tomb Rider sarà un anime giapponese che racconterà un'avventura in viaggio seguendo l'eroina Lara Croft mentre esplora un nuovo territorio. Il personaggio di Lara Croft ha fatto il suo debutto negli anni '90 diventando la protagonista di uno dei videogiochi più diffusi al mondo e di una serie di film di successo con il volto di Angelina Jolie nei panni di lady Croft. il reboot della saga cinematografica, è arrivato nelle sale, nel 2018, con il nuovo volto di Alicia Vikander nel sequel della storia distribuito dalla Warner Bros. La nuova serie di Netflix riprenderà la storia a partire da poco dopo gli eventi della trilogia di giochi Square Enix rilasciati tra il 2013 e il 2018.

Chi è coinvolto nella serie Tomb Raider di Netflix?

A capo dello staff di sceneggiatori di questa nuova serie animata Netflix c'è Tasha Huo che sta attualmente lavorando a tre progetti tra cui Tomb Raider con gli altri due sono Black Belle e Red Sonja per Millenium Films, con Hannah John-Kamen. Legendary Television sta producendo la serie per Netflix insieme a Crystal Dynamics, Square Enix, DJ2 Entertainment e Tractor Pants. Lo studio di animazione che lavora al progetto sarà Powerhouse Animation Studios. I produttori esecutivi sono Howard K. Bliss, Stephan Vladimir Bugaj, Dmitri M. Johnson e Jacob Robinson.

A che punto è la produzione della serie Tomb Raider?

La sceneggiatura della serie si è conclusa nel maggio 2021 dopo una dichiarazione di Tasha Huo. Lavorare alla sceneggiatura di questo prodotto non è stato semplice in quanto il processo di scrittura è avvenuto a distanza tramite incontri via Zoom tra gli sceneggiatori a causa della pandemia. Ora, però, che il lavoro di scrittura è concluso è tempo per gli animatori e i doppiatori di dare voce e volto ai personaggi.

Quali personaggi di Tomb Raider appariranno nella serie Netflix?

Senza dubbio Lara Croft sarà il personaggio principale della storia ma, oltre a lei, che sarà doppiata da Hayley Atwell (Peggy Carter in Captain America) tornano anche vecchi volti del franchise come Zip che viene descritto così nella sinossi: “Hacker e fanatico della tecnologia. Zip è stato scoperto da Croft Industries dopo essere entrato in uno dei database dei loro concorrenti. Lo hanno reclutato e continuano a pagarlo generosamente”.

Quando uscirà Tomb Rider su Netflix?

Per ora non abbiamo ancora informazioni certe sulla data di pubblicazione sul catalogo Netflix dell'anime dedicato a Tomb Rider, ma possiamo immaginare che avverrà tra la metà e la fine del prossimo anno se tutto dovesse procedere secondo i piani.