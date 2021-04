La top 10 delle serie tv e film Netflix (aggiornata ad aprile 2021)

Passa un nuovo mese e arriva una nuova top 10 di Netflix. La classifica delle serie più viste in questo mese di aprile sulla piattaforma di streaming si aggiorna con nuovi titoli da prodotti originali italiani a serie tv internazionali. Quale storia è stata in grado di conquistare il cuore del pubblico al punto da aggiudicarsi il primo posto? Tra le serie tv troviamo prima in classifica la new entry del mondo fantasy Tenebre e Ossa che sta conquistando non solo il pubblico ma anche la critica. Sale al secondo posto Zero, la serie italiana sui ragazzi invisibili e la Milano di strada che sta incuriosendo ma non convincendo molto l'opinione pubblica sulla sua struttura a metà tra il soprannaturale e il racconto di strada. Al terzo posto troviamo The Serpent, la miniserie ispirata alla storia vera del serial killer Charles Sobhraj e mantiene la sua posizione la serie alla "Una mamma per Amica" Ginny e Gerogia, ormai lo scorso febbraio su Netflix e confermata da poco per una seconda stagione. Per quanto riguarda la sezione film, primo tra tutti c'è Acquaman, seguito da Estraneo a Bordo e dal nuovo film sugli amatissimi Minions. Ma ecco l'elenco completo della top 10 Netflix aggiornata ad aprile 2021 per serie tv e film.

Top 10 serie tv Netflix

Tenebre e Ossa Zero The Serpent Ginny & Georgia Che fine ha Fatto Sara? The Crown Vikings (stagione 6B) Riverdale (stagione 4) New Amsterdam David Attenbrorough – La Vita a Colori (show)



Top 10 film Netflix