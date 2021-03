La top 10 delle serie tv e film Netflix (aggiornata a marzo 2021)

Sarà per l'attacco di Taylor Swift nei confronti del presunto sessismo della serie, sarà perché accostata all'amatissima Una mamma per amica, Ginny&Georgia continua a dominare le classifiche delle serie tv più viste su Netflix. Il mother-daughter drama, infatti, uscito sulla piattaforma di streaming lo scorso 24 febbraio 2021, si aggiudica il primo posto in classifica davanti al chiacchieratissimo thriller psicologico Dietro i suoi occhi che ha sconvolto tutti con il suo finale scioccante. Tra le altre serie presenti in classifica troviamo tante nuove uscita Netflix dell'ultimo mese, tra cui anche Firefly Lane che ha visto il ritorno sul piccolo schermo di due attrici cult del genere medical drama (Katherine Heigl di Grey's Anatomy e Sarah Chalke di Scrubs) ma, la cosa più interessante (e neanche così sorprendente) è che, nonostante sia passato diverso tempo dalla sua data di uscita, Bridgerton continua a essere presente nella top 10.

Ma scopriamo più nel dettaglio i posti in classifica dei film e delle serie tv più popolari su Netflix a marzo 2021:

Top 10 film Netflix (al 3 marzo 2021)

Bigfoot Family Biggie: I Got a Story to Tell I Care a Lot Step Up Revolution Crazy, Stupid, Love. No Escape The Dark Knight The Secret Life of Pets 2 LEGO Marvel Spider-Man: Vexed by Venom The Girl on the Train

Top 10 serie tv Netflix (al 3 marzo 2021)