La top 10 delle serie Netflix più viste (aggiornata a giugno 2021)

Quali sono le serie tv più viste di giugno 2021? Quali titoli ha apprezzato di più il pubblico della piattaforma di streaming in questo primo mese dell'estate? A darci i dati specifici sulle visualizzazioni del servizio di streaming più diffuso al mondo è l'azienda statunitense specializzata nella misurazione dell'audence, Nielsen, che, anche per questo mese ha pubblicato la classifica dei contenuti più apprezzati dal pubblico delle piattaforme di streaming (Netflix, Hulu, Amazon Prime Video e Disney+).

Lucifer 5B batte tutti, sul podio delle serie più viste

Sul gradino più alto del podio delle serie più viste dagli utenti della piattaforma di streaming non poteva che esserci Lucifer che, lo scorso 28 maggio è tornata su Netflix con i nuovi episodi della stagione 5B. La serie con Tom Ellis come protagonista, infatti, ha sbaragliato la concorrenza posizionandosi al primo posto della top 10 con ben 1.284 miliardi di minuti visualizzati a soli 3 giorni dalla pubblicazione dei nuovi episodi. Lucifer, ancora oggi, è tra le serie più viste di Netflix in molti Paesi del mondo tra cui anche l'Italia. Al secondo posto troviamo, invece, Army of the Dead con 786 milioni di minuti visualizzati mentre al terzo posto Grey's Anatomy (Netflix) con 633 milioni di minuti di visualizzazione.

Ma scopriamo la classifica completa delle serie più viste di quest'ultimo mese su Netflix.

La top 10 delle serie più viste di Netflix