Firefly Lane conquista i 30enni e debutta nella top 10 delle serie tv più viste in streaming

Firefly Lane ha conquistato i 30enni! Ebbene sì, la nuova serie Netflix con protagoniste Katherine Heigl (Grey's Anatomy) e Sarah Chalke (Scrubs) ha fatto breccia nel cuore del pubblico, specialmente dai 35 anni in su, che ha saputo apprezzare la storia raccontata dalla serie e le scelte di vita (opposte) di due donne trentenni. Perché proprio i telespettatori di questa fascia d'età hanno amato la serie? Forse un po' perché le protagoniste sono due icone di serie cult degi anni 2000, forse un po' per prendere ispirazione dai personaggi o forse per sentirsi meno soli nelle proprie scelte. Ed è così che i 30enni in piena crisi di identità e sempre alla ricerca della cosa giusta da fare hanno saputo apprezzare una serie che ha mostrato tutto il bello e il brutto di dedicare la propria vita alla carriera o la famiglia e che forse ha dato loro una mano a fare quella scelta di vita che non avevano ancora il coraggio di fare.

Firefly Lane, infatti, nella prima settimana di febbraio è stata l'unica serie a raggiungere un miliardo di minuti visti e, nelle altre tre settimane è stata in grado di entrare nella top 10 delle serie più viste in streaming secondo l'azienda di marketing research, Nielsen, con ben 1,3 miliardi di minuti visti. Lo show, che racconta l'amicizia di due donne attraverso i loro 30 anni, è stata popolare proprio per questa fascia di pubblico che ha saputo fare la differenza nel successo della serie. Se mettiamo a confronto, infatti, le altre fasce d'età possiamo ben scoprire che i bambini e i teenagers hanno premiato "Henry Danger", la sitcome di supereroi di Netflix mentre il pubblico della fascia d'età dai 18 ai 34 anni ha premiato serie come Criminal Minds.

La classifica (aggiornata a marzo) delle serie originali più viste in streaming

“Firefly Lane” (Netflix) (10 episodi) – 1,308 minuti (milioni)

“Bridgerton” (Netflix) (8 episodi) – 659 minuti (milioni)

“Wandavision” (Disney Plus) (5 episodi) – 589 minuti (milioni)

“The Crown” (Netflix) (40 episodi) – 305 minuti (milioni)

“Longmire” (Netflix) (63 episodi) – 296 minuti (milioni)

“Cobra Kai” (Netflix) (30 episodi) – 296 minuti (milioni)

“The Great British Baking Show” (Netflix) (65 episodi) – 266 minuti (milioni)

“Go Dog Go” (Netflix) (9 episodi) – 257 minuti (milioni)

“Fate: The Winx Saga” (Netflix) (6 episodi) – 256 minuti (milioni)

“Blown Away” (Netflix) (20 episodi) – 242 minuti (milioni)