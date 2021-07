American Horror Story pubblica il primo trailer della nuova stagione ed è da brividi

Sta per tornare a farci tremare di paura ma, dopotutto, è proprio quello che ci piace di questa serie. Stiamo parlando di American Horror Story, la serie horror antologica di Ryan Murphy che negli ultimi dieci anni è stata in grado di portarsi a casa ben 16 Emmy Awards e 2 Golden Globes (e anche una bella fetta di pubblico). Pronta a regalarci nuovi episodi terrificanti, American Horror Story 10 ha appena rivelato le sue prime immagini con la pubblicazione del trailer ufficiale del decimo capitolo che regalerà, agli innumerevoli fan di questa serie, dieci episodi inediti e da bridivi. American Horror Story 10, così come ogni stagione di questa serie che cambia rotta in ogni suo capitolo, sarà basata su un tema tutto nuovo che mette insieme il mare e il "doppio", elemento ripreso anche dal titolo ufficiale di questa stagione, chiamata appunto "Double Featrures".

American Horror Story 10: cosa fa presupporre il trailer ufficiale

Alieni e sirene saranno i protagonisti del decimo capitolo di questa serie antologica che cerca di superare i suoi standard narrativi in ogni nuova stagione. Saranno due le storie raccontate, come dichiarato dallo stesso creatore, "una vicina al mare e una vicina alla spiaggia", ognuna delle quali avrà come protagonisti questi personaggi "mitologici" che si portano dietro un fascino tale da essere, da secoli, al centro di leggende e racconti letterari. Da come sembra di capire guardando il trailer, le due storie, pensate inzialmente separatamente, potrebbero collidere e intrecciarsi a un certo punto della narrazione ma siamo sicuri che, in ogni caso, l'asticella dell'immaginazione verrà alzata a livelli molto alti dagli sceneggiatori di questa serie che non hanno mai paura di azzardare nella proposta di racconti anche al limite del verosimile (basta pensare all'immagine che si vede nel trailer di questa nuova stagione in cui un alieno sembra procedere a un'autopsia di un brandello di carne sotto la forma di un violino).

Ma, per ora, non ci resta che aspettare l'uscita della decima stagione per lasciarci stupire, ancora una volta, dall'abilità ideativa di Murphy e del suo team.

Qui il trailer ufficiale di American Horror Story 10

Quando esce American Horror Story 10 e dove guardarlo in Italia

La decima stagione di American Horror Story, intitolata "Double Feature", sarà presentata in anteprima il 25 agosto alle 22:00 su FX. Sarà possibile guardarla in Italia sulla piattaforma Disney+ come Star Original.