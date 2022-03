È uscito il trailer ufficiale di Bridgerton 2

Manca meno di un mese all'uscita della nuova stagione di Bridgerton che i numerosissimi fan della serie, targata Shonda Rhimes, aspettano ormai da più di un anno. Dopo la pubblicazione del teaser lo scorso 14 febbraio oggi Netflix regala agli appassionati di questa rom-com in costume il primo trailer ufficiale della nuova stagione con la voce narrante dell'icona della serie: Lady Whistledown. Le prime immagini di Bridgerton 2 ci trasportano subito nella romantica atmosfera della Londra dell'età della Reggenza tra abiti d'epoca e nobil donne e uomini alla ricerca dell'amore. Questa volta, però, spetta a Anthony, il fratello di Daphne e il figlio più grande della famiglia Bridgerton, noto per la sua fama di libertino che, però, questa volta dovrà mettere la testa a posto e sarà stravolto da un inaspettato e fortissimo sentimento.

Ma diamo un'occhiata al trailer di Bridgerton 2 per scoprire cosa aspettarci da questo nuovo capitolo di serie.

Qui il trailer di Bridgerton 2

Cosa aspettarsi da Bridgerton 2

La seconda stagione di Bridgerton segue Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte, nella sua ricerca di una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni - il vero amore non è in cima alle sue priorità - e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Quando esce Bridgerton 2 su Netflix

I nuovi episodi di Bridgerton 2 usciranno sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 25 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.