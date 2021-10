La casa di carta 5, volume 2: è online il teaser ufficiale del gran finale di serie

È appena uscito il teaser trailer della seconda parte de La casa di carta 5. La serie spagnola che ha conquistato il cuore degli spettatori di tutto il mondo con i suoi ladri con i volti di Salvador Dalì sta per chiudere il sipario sulla rapina del secolo con i nuovi cinque episodi della quinta e ultima stagione.

La casa di carta 5, volume 2: di cosa parla

"Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina", assicura il Professore (Álvaro Morte). Tokyo (Úrsula Corberó) è morta e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all'interno della Banca di Spagna. Cosa accadrà nei nuovi episodi? Non ci resta che aspettare la loro uscita per scoprirlo.

Qui il trailer de La casa di carta 5, volume 2

Quando esce La casa di carta 5, volume 2 su Netflix

Gli ultimi episodi del gran finale di serie de La casa di carta faranno il loro debutto sul catalogo Netflix il 3 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.