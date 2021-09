Grey's Anatomy 18: torna una vecchia conoscenza nel crossover con Station-19

Quanti volti noti torneranno protagonisti della nuova stagione di Grey's Anatomy! Shonda Rhimes, infatti, ha in programma di far rivivere ai fan del longevo medical drama tante emozioni attraverso il ritorno di diversi personaggi delle passate stagioni. Altro regalo che la Rhimes ha scelto di fare ai suoi fan è anche la creazione di un episodio crossover tra due dei suoi prodotti di punta del piccolo schermo, entrambi ambientati a Seattle: Station-19 e Grey's Anatomy, ormai giunta alla diciottesima stagione.

Nel trailer del crossover tra le due serie, che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 30 settembre, ci saranno novità e tante emozioni per Meredith con il ritorno di un personaggio del passato a lei molto caro. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Grey's Anatomy: tutti i ritorni della 18° stagione

Sono tanti i grandi ritorni di Grey's Anatomy 18. Tra tutti, il personaggio più atteso è, senza dubbio, Kate Walsh, cioè Addison Montgomery, l'ex moglie di Derek Sheperd, diventato poi fidanzato di Meredith. A fare capolino in Grey's Anatomy 18 c'è anche Abigail Spencer, cioè Megan Hunt, la sorella di Owen, ex di Christina e Kate Burton nei panni della mamma di Meredith, Ellis Grey (molto probabilmente in questo caso si tratterà di un flashback o un sogno dato che il personaggio è morto nella serie). Oltre ai personaggi appena citati, però, il trailer parla di un nuovo ritorno nella vita di Meredith e non possiamo che aspettarci una bella sorpresa come solo Shonda Rhimes sa fare. Se lo scorso anno la serie aveva debuttato con il ritorno di Partick Dempsey (Derek) quest'anno un candidato papabile potrebbe essere Nathan (Martin Henderson), il grande amore di Megan che aveva avuto un flirt anche con Meredith. Sarà davvero lui? Per ora non abbiamo un nome certo ma siamo sicuri che ne vedremo delle belle nei nuovi episodi della serie e specialmente nel crossover, dove, nelle prime immagini, vediamo Owen e Teddy che stanno per sposarsi prima che qualcosa vada storto con un incidente in auto, un'esplosione e lo stesso sia costretto a tornare in ospedale in abito da matrimonio.

Cosa ci aspetta? Sicuramente tanto drama ma i fan di queste due serie non possono desiderare altro.

Qui il trailer del crossover tra Station-19 e Grey's Anatomy