"Cruel Summer", il trailer e le anticipazioni della serie tv thriller in uscita ad agosto su Prime Video

È stato pubblicato oggi il trailer di Cruel Summer, la serie tv thriller psicologica che arriva finalmente anche in Italia, dopo il debutto assoluto di aprile in USA e Canada, e che sarà visibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video.

Prima di vedere il trailer, ecco tutte le anticipazioni su Cruel Summer (che, ovviamente, non c'entra niente con la serie italiana Summertime, di cui su Netflix è appena uscita la seconda stagione).

Di cosa parla Cruel Summer, la serie thriller di Prime Video

Realizzata dalla casa di produzione indipendente Entertainment One (eOne) e da Iron Ocean Productions, con Michelle Purple e la star di Hollywood Jessica Biel nel ruolo di executive producer, Cruel Summer è composta per la prima stagione da 10 episodi.

Si tratta di una serie non convenzionale che si svolge nell'immaginaria cittadina di Skylin, in Texas, durante tre estati degli anni ’90 (precisamente dal '93 al '95), quando una teenager bella e popolare scompare, e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d’America.

Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista, ma fondamentalmente le protagoniste sono loro due: Kate Wallis, la ragazza scomparsa, e Jeanette Turner, la nerd che diventa super popolare.

Il cast di Cruel Summer: c'è anche un nome italiano

Kate Wallis sarà interpretata da Olivia Holt, mentre la parte di Jeanette Turner è stata affidata a Chiara Aurelia, giovanissima attrice nata in New Mexico ma di evidenti origini italiane. Nel cast sono presenti anche Michael Landes (Greg Turner, il padre di Jeanette), Froy Gutierrez (Jamie Henson), Harley Quinn Smith (figlia del regista cinematografico Kevin Smith; interpreta Mallory Higgins), Allius Barnes (Vince Fuller), Blake Lee (Martin Harris), Brooklyn Sudano (Angela Prescott) e Sarah Drew (Cindy Turner, madre di Jeanette ed ex moglie di Greg).

Quando esce Cruel Summer su Prime Video

La serie tv Cruel Summer sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 6 agosto in tutto il mondo, eccetto Stati Uniti e Canada, dove la serie è già stata trasmessa ad aprile da Freeform, canale via cavo dedicato ai giovani e di proprietà della Disney.

Il trailer ufficiale di Cruel Summer

Questo il trailer in italiano di Cruel Summer, da cui si intuisce già una storia di tensioni e misteri.