Elite: è online il trailer dei tre episodi speciali di Natale

Elite sta per tornare su Netflix con tre nuovi episodi speciali in occasione delle feste di Natale. Cosa dobbiamo aspettarci? La risposta a questa domanda è nel trailer delle storie brevi di Elite pubblicato oggi stesso dalla piattaforma di streaming. Negli ultimi giorni di dicembre potremo tornare a goderci l'atmosfera natalizia insieme ai protagonisti di questa fortunata serie spagnola. Se volete gustarvi questo primo assaggio delle "storie brevi" di Elite, ecco il trailer.

Qui il trailer degli episodi natalizi di Elite

Elite, speciale natalizio: tutto quello che sappiamo

Le tre nuove storie brevi di Elite sono ambientate durante il periodo natalizio e ognuna si focalizzerà su un alcuni personaggi della serie spagnola che ha saputo conquistare il cuore dei suoi fan in tutto il mondo. Il primo episodio seguirà la vita di Phillipe, Caye e del nuovo misterioso personaggio di Felipe, di cui non sappiamo ancora niente se non che sarà interpretato da Àlex Monner. La seconda storia, invece, riguarderà Samuel e Omar e la terza sarà tutta dedicata a Patrick, la new entry del cast di Elite interpretato da Manu Ríos.

Quando escono le nuove storie brevi di Elite

Gli episodi speciali di Elite debutteranno sul catalogo di Netflix il 15, 20 e 23 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Quando escono Elite 5 e 6 su Netflix

Elite è stato riconfermato per una quinta e una sesta stagione con un doppio rinnovo che ha subito entusiasmato i fan della serie. Ma quando potremo vedere questi due nuovi capitoli? Per ora non ci sono ancora date certe ma possiamo aspettarci di vedere la quinta stagione verso l'inizio del 2022.