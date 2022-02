È online il trailer di The Adam Project, il nuovo film Netflix con Ryan Reynolds

Netflix ha sempre un asso nella manica e anche questa volta ha stupito tutti lanciando, proprio durante la serata del Super Bowl, il trailer di uno dei suoi nuovi titoli di punta: The Adam Project. Si tratta del nuovo film di fantascienza con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Jennifer Garner, nonché uno dei film tra i più attesi del prossimo mese. Oltre al trailer di questo film, nello spot del Super Bowl sono comparsi anche piccoli assagi di altri titoli in uscita sulla piattaforma di streaming nel prossimo mese come il thriller The Grey Man, Knives Out 2, Day Shift, The Mother, Slumberland, You People, Me Time e The School for Good and Evil, Enola Holmes 2.

Qui il trailer di The Adam Project

Di cosa parla The Adam Project

La storia è quella di un pilota che viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e il padre defunto per riuscire a fare i conti con il passato e salvare il futuro.

Quando ese The Adam Project su Netflix

Sarà possibile trovare The Adam Project sul catalogo Netflix a partire dall'11 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.