Pubblicato il trailer di Frammenti di Lei, la nuova serie thriller di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie basata sul romanzo di Karin Slaughter 'Pieces of Her'. Si intitola Frammenti di Lei ed è un nuovo thriller pronto a coinvolgere il pubblico con una storia thriller piena di misteri e colpi di scena. Qual è il passato di Laura Oliver e chi è davero? Saranno queste le domande a cui cercherà di rispondere questa serie con Toni Collette nei panni della protagonista della storia e Bella Heathcote come sua figlia. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora su Frammenti di Lei, cosa ci mostra in anteprima il trailer e quando potremo trovare i suoi episodi sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di Frammenti di lei

Frammenti di lei: di cosa parla

Frammenti di lei è una serie in otto episodi, scritta da Charlotte Stoudt e diretto da Minkie Spiro che racconta un'intrigante storia su una tranquilla cittadina della Georgia che viene colpita da ripetuti atti di violenza e sul rapporto tra una ragazza trentenne, Andy Oliver, interpretata da Bella Heathcote, e sua madre Lauda (Toni Collette). Andy intraprenderà un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti andando sempre più vicina al lato più oscuro della sua famiglia tra demoni del passato e misteri.

Chi c'è nel cast di Frammenti di lei

Le protagoniste della storia sono Toni Collette e Bella Heathcote che saranno affiancate nel cast anche da Joe Dempsie, Omari Hardwick, Jessica Barden, Jacob Scipio, Aaron Jeffery, Gil Birmingham, David Wenham, Nicholas Burton e Terry O'Quinn. Affiancano Stoudt come produttori esecutivi Steve Hutensky, Casey Harver, Janice Williams, Lesli Linka Glatter e Bruna Papandrea, Calum Worthy.

Quando esce Frammenti di lei su Netflix

Frammenti di lei farà il suo debutto sul catalogo di Netflix a partire dal 4 marzo 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.