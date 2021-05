La reunion di Friends è pronta: ecco il trailer, la data di uscita, le guest star e tutte le indiscrezioni

"Oh-mio-Dio" direbbe Janice. Finalmente ci siamo: mancano pochi giorni e la reunion di Friends sarà finalmente realtà, 17 anni dopo la fine di quella che forse è la miglior sitcom di sempre.

HBO ha pubblicato il video trailer dell'appuntamento più atteso dell'anno da milioni e milioni di fan in tutto il mondo, e prima di vederlo è il caso di preparare la "tissue box", la confezione di fazzoletti che c'era sempre in casa di Monica, e che la stessa Jennifer "Rachel" Aniston cita nel trailer.

Prepariamoci a questo evento speciale, raccogliendo tutte le informazioni: quando uscirà, cosa vedremo, quali guest star ci saranno...

Il trailer della reunion di Friends

Eccolo qui, pubblicato nelle scorse ore da HBO Max, la piattaforma di streaming (anche) del canale NBC, quello che dal 1994 al 2004 ha trasmesso Friends.

Come sarà la reunion di Friends

La prima cosa che si nota dal trailer è quella più scontata: i nostri sei amici sono invecchiati, come tutti noi, in questi 17 anni. In particolare, bisogna dirlo, sono invecchiati gli uomini: Matt "Joey" LeBlanc ha preso qualche chilo e ha i capelli bianchi, Matthew "Chandler" Perry ha perso qualche capello, David "Ross" Schwimmer ha qualche ruga. Decisamente più in forma le ragazze: Aniston, Lisa "Phoebe" Kudrow e Courteney "Monica" Cox sono ancora bellissime, e il tempo è stato decisamente più clemente con loro.

A parte questi dettagli anagrafici, il trailer fa capire una cosa importante: la reunion NON è un remake, un sequel o una nuova puntata di Friends, ma appunto una riunione del cast, che mostrerà i nostri beniamini come sono oggi, a ricordare quei dieci anni in cui hanno conquistato il mondo, a ripescare vecchie battute e in generale a rievocare lo show.

L'emozione è assicurata anche solo dal fatto che i 6 friends sono tornati nel set dell'epoca, che - è bene ricordarlo - si trova a Los Angeles, e non nella New York in cui la serie è ambientata.

Infine, dal trailer si intuisce che ci sarà un'altra cosa che in Friends era prassi, e che ha ispirato tutte le sitcom di successo che sono venute dopo: le special guest star, ovvero gli attori ospiti di uno show per un'apparizione speciale.

Le guest star che ci saranno nella reunion di Friends

Chiariamo una cosa: nella reunion di Friends non vedremo tutte le guest star della serie originale (ci vorrebbero ore di show solo per mostrarle tutte): ci saranno attori che nella serie erano personaggi ricorrenti, attori che hanno preso parte a qualche puntata, e personaggi famosi attualmente (e magari anche all'epoca) che faranno la loro prima apparizione in Friends.

Tra i personaggi ricorrenti due sono i nomi "caldi": James Michael Tyler e Maggie Wheeler. Tyler era Gunther, il barista ossigenato del Central Perk che era segretamente - più o meno - innamorato di Rachel. Wheeler invece era la già nominata Janice, prima fidanzata di Chandler e avventura temporanea anche di Ross.

Altri volti molto noti ai fan di Friends sono quelli di Elliott Gould e Christina Pickles, il padre e la madre di Ross e Monica; Tom Selleck, che oltre a essere amico del signor Geller è per diverse puntate anche fidanzato di Monica; e Reese Witherspoon, la sorella di Rachel.

I fan più accaniti riconosceranno anche Larry Hankin, il signor Heckles, il burbero inquilino che abita sotto Monica e Rachel e che si vede quasi sempre in accappatoio; e Thomas Lennon, ovvero Randall, quello che secondo Joey era il suo "gemello di mani".

Bisogna aver visto ogni puntata almeno due volte per ricordarsi invece di Cindy Crawford, che era citata da Chandler nella lista di donne per cui avrebbe tradito l'amata Monica (insieme a Kim Basinger, Halle Berry, Yasmine Bleeth e... Jessica Rabbit).

Non è mai comparso in Friends (a differenza che in Modern Family) David Beckham, che però è un grande fan della sitcom, come dimostra questa foto apprezzata anche da Matthew Perry, e che sarà ospite nella reunion.

A completare la lista delle guest star presenti alla reunion di Friends ci sono ancora: la popstar Justin Bieber, la boyband sudcoreana dei BTS, la modella e attrice Cara Delevingne, la cantante e attrice Lady Gaga, Kit "Jon Snow" Harington, la star di The Mindy Project Mindy Kaling e l'attivista Malala Yousafzai. A condurre lo show, infine, ci sarà il comico James Corden.

Quando esce la reunion di Friends? E a che ora in Italia?

Ed eccoci arrivati alla notizia più importante: la reunion di Friends sarà visibile su HBO Max da giovedì 27 maggio, negli USA. In Italia, invece, Sky ha fatto sapere sabato 22 maggio che la reunion di Friends sarà disponibile su Sky on demand e su Now TV, in contemporanea, ovvero lo stesso giorno di uscita degli USA, ma si presume non dalle prime ore del mattino, bensì almeno dal pomeriggio, quando sarà il 27 maggio anche negli Stati Uniti.