Il trailer di Guida astrologica per cuori infranti 2 ti trasporta direttamente a Parigi (e ci svela la data di uscita)

Alice Bassi e i suoi drammi d'amore tornano sul piccolo schermo di Netflix per far appassionare ancora una volta il pubblico a una delle storie più romantiche proposte lo scorso anno dalla piattaforma di streaming. Tra amori scritti nelle stelle, affinità zodiacali e tutto il bello della commedia all'italiana Guida astrologica per cuori infranti 2 sta per arrivare sul catalogo della piattaforma di streaming con sei nuovi episodi. La novità? Ce la anticipa il trailer appena uscito che rivela anche la data di debutto della nuova stagione di Guida astrologica per cuori infranti. Ci si sposta a Parigi, almeno per qualche episodio, e la protagonista della serie, interpretata da Claudia Gusmano, è pronta a ributtarsi nel duro mondo del dating per trovare (una volta per tutte?) il vero amore. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora sulla nuova stagione della serie tratta dall'omonimo romanzo di Silvia Zucca.

Qui il trailer di Guida astrologica per cuori infranti 2

Guida astrologica per cuori infranti 2: cosa accadrà?

La nuova stagione di Guida astrologica per cuori infranti riprenderà la storia da dove era stata lasciata per continuare il racconto della travagliata vita amorosa di Alice Bassi, una trentenne, assistente di produzione in tv, alla ricerca dell'anima gemella. Alice in questa nuova stagione si sposterà a Parigi per intervistare un astrologo di fama mondiale e sarà di nuovo divisa tra il suo grande amore del passato e il nuovo amore del suo presente che, però, ha visto baciarsi con un'altra. Tra new entry nel cast e vecchi volti, il tutto sempre sullo sfondo di segni zodicali e astri, la seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti sembra promettere davvero bene. E come andrà a finire con questo nuovo affascinante dj che potrebbe diventare il nuovo amore di Alice? Non ci resta che aspettare l'uscita della serie per scoprirlo. Ah, i nuovi episodi saranno dedicati ai restanti sei segni dello zodiaco, dalla bilancia ai pesci.

Quando esce Guida astrologica per cuori infranti 2

I nuovi episodi della seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti faranno il loro debutto su Netflix dall'8 marzo 2022.